Депутаты ЕС призывают Бельгию поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов

Европейские депутаты призывают короля Бельгии Филиппа поддержать конфискацию замороженных российских активов.

Фото: Getty Images

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Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов, которые сейчас хранятся в стране. Инициатором этого обращения стал латвийский евродепутат Рихардс Кольс.

К письму присоединились около 30 депутатов национальных парламентов разных стран ЕС и Европарламента, среди которых представители Балтии, Польши, Чехии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Хорватии, а также венгерские, словацкие депутаты и несколько подписантов из Украины.

Основные пункты обращения:

- Депутаты призывают короля Филиппа публично поддержать конфискацию российских активов в Бельгии и их передачу Украине, что, по их мнению, является важным шагом для обеспечения безопасности Европы.

- В письме отмечается правовых основаниях для конфискации активов агрессора для компенсации жертвам войны и финансирования восстановления. Депутаты обращают внимание на то, что международное право предусматривает возможность конфискации активов агрессора.

- Подписанты отмечают, что Бельгия играет особую роль в этом вопросе, поскольку именно на ее территории хранятся наибольшие суммы замороженных российских активов.

- Депутаты подчеркивают, что решение по этому вопросу является тестом на решимость Европы и отмечают, что Бельгия может стать лидером, демонстрируя, что европейские ценности - это не пустые слова, а принципы с реальными последствиями.

- Депутаты также обращают внимание на то, что дальнейшее сохранение санкций находится под вопросом из-за различных позиций некоторых стран ЕС. В июне 2025 года ожидается решение о продлении санкций, и именно сейчас Европа стоит на распутье, что может иметь более широкие последствия, чем только для Украины.

- В завершении письма депутаты призывают короля Бельгии поддержать немедленную конфискацию и передачу российских активов Украине, а также поощрить правительство Бельгии к лидерству на национальном и европейском уровнях. Они считают, что это может стать важным шагом для поддержки украинской обороны и восстановления в условиях неопределенных времен для Европы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Несколько крупных игроков, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией замороженных российских активов ЕС напугают международных инвесторов. Так, Брюссель имеет «секретное оружие» стоимостью 200 миллиардов евро в своем «рукаве». Речь идет о российских суверенных активах, которые были обездвижены после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад. Львиная доля этих средств - около 200 миллиардов евро - хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, США имеют лишь 5 миллиардов долларов. Арест этих активов является решительным вариантом, который наверняка гарантировал бы Европе больше места за столом переговоров.

Фото: Х / Rihards Kols

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