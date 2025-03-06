Практика судов
  1. В Украине

Депутаты ЕС призывают Бельгию поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов

15:44, 6 марта 2025
Европейские депутаты призывают короля Бельгии Филиппа поддержать конфискацию замороженных российских активов.
Депутаты ЕС призывают Бельгию поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов, которые сейчас хранятся в стране. Инициатором этого обращения стал латвийский евродепутат Рихардс Кольс.

К письму присоединились около 30 депутатов национальных парламентов разных стран ЕС и Европарламента, среди которых представители Балтии, Польши, Чехии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Хорватии, а также венгерские, словацкие депутаты и несколько подписантов из Украины.

Основные пункты обращения:

- Депутаты призывают короля Филиппа публично поддержать конфискацию российских активов в Бельгии и их передачу Украине, что, по их мнению, является важным шагом для обеспечения безопасности Европы.

- В письме отмечается правовых основаниях для конфискации активов агрессора для компенсации жертвам войны и финансирования восстановления. Депутаты обращают внимание на то, что международное право предусматривает возможность конфискации активов агрессора.

- Подписанты отмечают, что Бельгия играет особую роль в этом вопросе, поскольку именно на ее территории хранятся наибольшие суммы замороженных российских активов.

- Депутаты подчеркивают, что решение по этому вопросу является тестом на решимость Европы и отмечают, что Бельгия может стать лидером, демонстрируя, что европейские ценности - это не пустые слова, а принципы с реальными последствиями.

- Депутаты также обращают внимание на то, что дальнейшее сохранение санкций находится под вопросом из-за различных позиций некоторых стран ЕС. В июне 2025 года ожидается решение о продлении санкций, и именно сейчас Европа стоит на распутье, что может иметь более широкие последствия, чем только для Украины.

- В завершении письма депутаты призывают короля Бельгии поддержать немедленную конфискацию и передачу российских активов Украине, а также поощрить правительство Бельгии к лидерству на национальном и европейском уровнях. Они считают, что это может стать важным шагом для поддержки украинской обороны и восстановления в условиях неопределенных времен для Европы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Несколько крупных игроков, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией замороженных российских активов ЕС напугают международных инвесторов. Так, Брюссель имеет «секретное оружие» стоимостью 200 миллиардов евро в своем «рукаве». Речь идет о российских суверенных активах, которые были обездвижены после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад. Львиная доля этих средств - около 200 миллиардов евро - хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, США имеют лишь 5 миллиардов долларов. Арест этих активов является решительным вариантом, который наверняка гарантировал бы Европе больше места за столом переговоров.

Фото: Х / Rihards Kols

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Бельгия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило уволился по собственному желанию

Мотивы своего поступка Михаил Шумило объяснять не стал.

Украинцы за границей смогут платить штрафы от ТЦК дистанционно – комитет рекомендовал принять закон

Ранее заместитель министра обороны Катерина Черногоренко заявила, что дистанционная оплата штрафов от ТЦК через Резерв+ за границей станет сервисным шагом.

Белый дом не удалял страницу о соглашении по безопасности с Украиной – она архивирована вместе с другими

Все страницы сайта Белого дома времен администрации Джо Байдена перенесены в архив, поэтому могут не работать.

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вводится в действие с 1 апреля

Собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

Статистические показатели свидетельствуют, что местные хозяйственные суды сохраняют высокое качество правосудия и доверие участников процесса – Хозяйственный суд Тернопольской области

В 2024 году из принятых решений местного хозяйственного суда, подлежащих обжалованию, только 19,2% были обжалованы в апелляционной или кассационной инстанции, а подавляющее большинство – 81% решений первой инстанции – не обжалуются вообще.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду