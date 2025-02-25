Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов – Politico

Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией российских активов на сумму 200 млрд евро для поддержки Украины они напугают международных инвесторов.

Источник фото: eunews.it

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Несколько крупных игроков, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опасаются, что конфискацией замороженных российских активов ЕС напугают международных инвесторов. Об этом сообщает Politico.

Так, Брюссель имеет «секретное оружие» стоимостью 200 миллиардов евро в своем «рукаве». Речь идет о российских суверенных активах, которые были обездвижены после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.

Львиная доля этих средств – около 200 миллиардов евро – хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, у США есть лишь 5 миллиардов долларов.

Арест этих активов является решительным вариантом, который наверняка гарантировал бы Европе больше места за столом переговоров. Но правительства ЕС остаются разделенными относительно того, докажет ли размораживание этих фондов Президенту США Дональду Трампу, что Брюссель все еще имеет определенные мышцы — или же будет иметь обратный эффект.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что благодаря российским замороженным активам ЕС может «заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину».

Но в противоположном лагере в Европе есть большие игроки — Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — которые опасаются, что конфискация средств ЕС испугает международных инвесторов и они потеряют свое наибольшее преимущество в мирных переговорах.

«Если бы вы разморозили активы и отдали их Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету», - сказал дипломат ЕС из последнего лагеря, которому, как отмечает издание, была предоставлена ​​анонимность для обсуждения щекотливых переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом в Овальном кабинете в понедельник настаивал, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны, но конфискация самих резервов будет незаконной. В то же время он отметил, что их заморозка является важным рычагом влияния.

«Это часть переговоров в конце войны», - подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря 2024 ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внедрении Механизма кредитного сотрудничества (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM). Он позволит Украине обслуживать и погашать ссуды, полученные в соответствии с решением, одобренным на саммите стран «Группы семи» в Италии лидерами стран G7, о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет доходов, полученных от замороженных активов России, в размере до 50 млрд долларов США. То есть, механизм ULCM позволяет использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа привлеченных от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.

Однако это же соглашение определяет, что ЕС не несет ответственности за невыплату безвозвратной финансовой помощи Украине в случае отсутствия ресурсов.

Автор: Наталя Мамченко

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