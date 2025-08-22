Практика судов
Правительство предлагает урегулировать энергетический надзор в сфере теплоснабжения

18:06, 22 августа 2025
Полномочия Минэнерго и Госэнергонадзора в сфере теплоснабжения хотят урегулировать.
Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13680 «О внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно государственного энергетического надзора (контроля) в сфере теплоснабжения».

Документ направлен на обеспечение надежной и стабильной работы сферы теплоснабжения путем законодательного определения полномочий Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора. Министерство будет формировать государственную политику в сфере надзора, а Госэнергонадзор осуществлять контроль за техническим состоянием и эксплуатацией энергетического оборудования и сетей.

Законопроектом предлагается:

  • определить единые основы государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения;
  • закрепить полномочия Министерства энергетики как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере государственного надзора (контроля) в отрасли теплоснабжения в части технического состояния и организации эксплуатации тепловых, теплоиспользующих установок и сетей, и Государственной инспекции энергетического надзора Украины как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в указанной сфере;
  • устранить дублирование функций различных органов контроля;
  • ввести единые подходы к государственному энергетическому надзору по аналогии с электроэнергетической отраслью.

