Правительство предлагает урегулировать энергетический надзор в сфере теплоснабжения

Полномочия Минэнерго и Госэнергонадзора в сфере теплоснабжения хотят урегулировать.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13680 «О внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно государственного энергетического надзора (контроля) в сфере теплоснабжения».

Документ направлен на обеспечение надежной и стабильной работы сферы теплоснабжения путем законодательного определения полномочий Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора. Министерство будет формировать государственную политику в сфере надзора, а Госэнергонадзор осуществлять контроль за техническим состоянием и эксплуатацией энергетического оборудования и сетей.

Законопроектом предлагается:

определить единые основы государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения;

закрепить полномочия Министерства энергетики как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере государственного надзора (контроля) в отрасли теплоснабжения в части технического состояния и организации эксплуатации тепловых, теплоиспользующих установок и сетей, и Государственной инспекции энергетического надзора Украины как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в указанной сфере;

устранить дублирование функций различных органов контроля;

ввести единые подходы к государственному энергетическому надзору по аналогии с электроэнергетической отраслью.

