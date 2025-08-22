Уряд пропонує врегулювати енергетичний нагляд у сфері теплопостачання

Повноваження Міненерго та Держенергонагляду у сфері теплопостачання хочуть врегулювати.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13680 «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання».

Документ спрямований на забезпечення надійної та стабільної роботи сфери теплопостачання шляхом законодавчого визначення повноважень Міністерства енергетики та Державної інспекції енергетичного нагляду. Міністерство формуватиме державну політику у сфері нагляду, а Держенергонагляд здійснюватиме контроль за технічним станом і експлуатацією енергетичного обладнання та мереж.

Законопроектом пропонується:

визначити єдині засади державного енергетичного нагляду у сфері теплопостачання;

закріпити повноваження Міністерства енергетики як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, та Державної інспекції енергетичного нагляду України як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у зазначеній сфері;

усунути дублювання функцій різних органів контролю;

запровадити єдині підходи до державного енергетичного нагляду за аналогією з електроенергетичною галуззю.

