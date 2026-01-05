  1. В Україні

З 1 січня в Україні змінився мінімальний та максимальний розмір щомісячної страхової виплати

18:11, 5 січня 2026
Мінімальний розмір щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату.
Фото: oppb.com.ua
Згідно зі статтею 36  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина отримувала до ушкодження здоров’я. Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Для потерпілих, яким починаючи з 1 січня 2026 року експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи вперше буде встановлено стійку втрату професійної працездатності:

- мінімальний розмір щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату – 8 647 грн;

 - максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати – 34 588 (8 647 грн х 4).

«Відповідно до законодавства щомісячні страхові виплати здійснюються в поточному місяці за попередній», - додали у ПФ.

