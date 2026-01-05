  1. В Украине

С 1 января в Украине изменился минимальный и максимальный размер ежемесячной страховой выплаты

18:11, 5 января 2026
Минимальный размер ежемесячной страховой выплаты в пересчете на 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы.
Фото: oppb.com.ua
Согласно статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в зависимости от степени утраты трудоспособности (в процентах) и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

Для пострадавших, которым начиная с 1 января 2026 года экспертной командой по оценке повседневного функционирования лица впервые будет установлена стойкая утрата профессиональной трудоспособности:

минимальный размер ежемесячной страховой выплаты в пересчете на 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы — 8 647 грн;

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать четыре минимальные заработные платы — 34 588 грн (8 647 грн × 4).

«В соответствии с законодательством ежемесячные страховые выплаты осуществляются в текущем месяце за предыдущий», — добавили в ПФ.

