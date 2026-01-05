Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу Бріжит Макрон
Паризький суд у понеділок визнав винними десять осіб у випадках кібербулінгу, спрямованого проти першої леді Франції Бріжит Макрон, повідомляє AP.
Суд призначив покарання, що варіюються від проходження спеціального тренінгу з питань кібербулінгу до восьми місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.
Підсудні, вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 до 65 років, публікували численні принизливі та образливі коментарі, у яких поширювали неправдиві твердження про нібито трансгендерну ідентичність та педофілію Бріжит Макрон. Частина таких матеріалів переглядалась десятки тисяч разів.
Серед обвинувачених особливо виділяється 51-річна Дельфін Жегус, яка називає себе медіумом. Вона вважається головною фігурою у поширенні чуток після того, як у 2021 році опублікувала на своєму YouTube-каналі чотиригодинне відео, що містило неправдиву інформацію про першу леді Франції.
