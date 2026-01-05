  1. В мире

Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге Брижит Макрон

17:27, 5 января 2026
Обвиняемые публиковали ложные утверждения о якобы трансгендерной идентичности и педофилии первой леди.
Фото: Getty Images
Парижский суд в понедельник признал виновными десять человек в случаях кибербуллинга, направленного против первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает AP.

Суд назначил наказания, варьирующиеся от прохождения специального тренинга по вопросам кибербуллинга до восьми месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Подсудимые, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет, публиковали многочисленные унизительные и оскорбительные комментарии, в которых распространяли ложные утверждения о якобы трансгендерной идентичности и педофилии Брижит Макрон. Часть таких материалов просматривалась десятки тысяч раз.

Среди обвиняемых особенно выделяется 51-летняя Дельфин Жегус, которая называет себя медиумом. Она считается главной фигурой в распространении слухов после того, как в 2021 году опубликовала на своем YouTube-канале четырехчасовое видео, содержащее ложную информацию о первой леди Франции.

суд Франция

Лента новостей

Блоги
Публикации
