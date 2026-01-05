  1. В Україні

Уряд встановив квоти на метадон і кодеїн на 2026 рік

18:36, 5 січня 2026
Постановою визначено граничні обсяги виробництва, ввезення та культивування підконтрольних речовин.
Уряд встановив квоти на метадон і кодеїн на 2026 рік
Уряд прийняв постанову №1772 від 29 грудня 2025 року про затвердження обсягів квот на 2026 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомили в МОЗ.

Рішення ухвалено відповідно до статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яка встановлює щорічне визначення граничних обсягів підконтрольних речовин як державний захід контролю за їхнім легальним обігом.

Як зауважили в МОЗ, затверджені квоти спрямовані на забезпечення потреб медицини, фармацевтичного виробництва, науки та освіти, запобігання витоку наркотичних засобів і психотропних речовин у незаконний обіг та виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенцій ООН 1961, 1971 та 1988 років. Затвердження квот зумовлене не лише регуляторними вимогами, а й воєнним станом та зростанням кількості пацієнтів, які потребують препаратів з підконтрольними речовинами, зокрема військових із важкими травмами.

Квоти на субстанції медичного канабісу

Вперше визначені квоти субстанцій на основі медичного канабісу.

Йдеться про ввезення для використання у науковій та науково-технічній діяльності, ввезення для виробництва (виготовлення) лікарських засобів та готових лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів.

Під час розрахунку квот враховано заявки ліцензованих суб’єктів господарювання, їхні виробничі можливості та ризики щодо тетрагідроканнабінолу (ТГК).

В Україні наразі зареєстровано 6 субстанцій на основі медичного канабісу, ще 18 перебувають у процесі реєстрації.

Простежуваність обігу медичного канабісу забезпечується через Єдину систему обліку, реєстрації та контролю, яка відстежує всі етапи — від вирощування і виробництва до реалізації пацієнтам за медичними показаннями.

Квоти на метадон та кодеїн

Квоти на метадон сформовані з урахуванням потреб програми замісної підтримувальної терапії. Станом на листопад 2025 року лікування отримували 29 112 пацієнтів.

Обсяги квот на кодеїн визначено з урахуванням внутрішніх потреб, експорту та можливого зростання попиту.

Комбіновані лікарські засоби, що містять малі кількості кодеїну і не підлягають квотуванню, у таблицях не враховуються.

МОЗ Кабінет Міністрів України охорона здоров'я

