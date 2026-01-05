  1. В Украине

Правительство установило квоты на метадон и кодеин на 2026 год

18:36, 5 января 2026
Постановлением определены предельные объемы производства, ввоза и культивирования подконтрольных веществ.
Правительство приняло постановление №1772 от 29 декабря 2025 года об утверждении объемов квот на 2026 год, в пределах которых осуществляется культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, производство, изготовление, хранение, ввоз на территорию Украины и вывоз с территории Украины наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в Минздраве.

Решение принято в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», которая устанавливает ежегодное определение предельных объемов подконтрольных веществ как государственную меру контроля за их легальным оборотом.

Как отметили в Минздраве, утвержденные квоты направлены на обеспечение потребностей медицины, фармацевтического производства, науки и образования, предотвращение утечки наркотических средств и психотропных веществ в незаконный оборот и выполнение международных обязательств Украины в соответствии с Конвенциями ООН 1961, 1971 и 1988 годов. Утверждение квот обусловлено не только регуляторными требованиями, но и военным положением и ростом количества пациентов, нуждающихся в препаратах с подконтрольными веществами, в частности военных с тяжелыми травмами.

Квоты на субстанции медицинского каннабиса

Впервые определены квоты субстанций на основе медицинского каннабиса.

Речь идет о ввозе для использования в научной и научно-технической деятельности, ввозе для производства (изготовления) лекарственных средств и готовых лекарственных средств, внесенных в Государственный реестр лекарственных средств.

При расчете квот учтены заявки лицензированных субъектов хозяйствования, их производственные возможности и риски в отношении тетрагидроканнабинола (ТГК).

В Украине на данный момент зарегистрировано 6 субстанций на основе медицинского каннабиса, еще 18 находятся в процессе регистрации.

Прослеживаемость оборота медицинского каннабиса обеспечивается через Единую систему учета, регистрации и контроля, которая отслеживает все этапы — от выращивания и производства до реализации пациентам по медицинским показаниям.

Квоты на метадон и кодеин

Квоты на метадон сформированы с учетом потребностей программы заместительной поддерживающей терапии. По состоянию на ноябрь 2025 года лечение получали 29 112 пациентов.

Объемы квот на кодеин определены с учетом внутренних потребностей, экспорта и возможного роста спроса.

Комбинированные лекарственные средства, содержащие небольшие количества кодеина и не подлежащие квотированию, в таблицах не учитываются.

Минздрав Кабинет Министров Украины здравоохранение

