Штрафи за порушення мовного законодавста занизькі — омбудсмен Івановська

Мовний омбудсмен пояснила, чому символічні штрафи не зупиняють бізнес від порушення мовного законодавства.

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська заявила, що для окремих бізнесів порушення мовного законодавства залишається економічно вигідним, оскільки чинні адміністративні штрафи є занизькими.

Вона навела приклад одного з видавництв, яке системно порушує вимоги закону, зокрема друкуючи кросворди російською мовою. За словами Івановської, мовний омбудсман вже вп’яте або вшосте накладає штрафи, однак це не змінює поведінку видавця.

«Видавництво сплачує постійно ці штрафи, але знову продовжує друкувати, тому що вигода з продажу, а значить є запит, перебиває ті мізерні штрафи, які передбачені адміністративним кодексом», — пояснила вона в інтерв’ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитись".

У середині грудня 2025 року Івановська звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» шляхом змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За її словами, чинні санкції не співмірні з економічною вигодою для бізнесу та не стимулюють дотримання мовних норм.

Наразі за перше порушення мовного законодавства передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 грн, за повторне — від 8500 до 11 900 грн.

