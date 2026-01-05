  1. В Украине

Штрафы за нарушение языкового законодательства слишком низкие — омбудсмен Ивановская

17:43, 5 января 2026
Языковой омбудсмен объяснила, почему символические штрафы не останавливают бизнес от нарушения языкового законодательства.
Штрафы за нарушение языкового законодательства слишком низкие — омбудсмен Ивановская
Фото: УНИАН
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что для отдельных бизнесов нарушение языкового законодательства остается экономически выгодным, поскольку действующие административные штрафы слишком низкие.

Она привела пример одного из издательств, которое системно нарушает требования закона, в частности печатая кроссворды на русском языке. По словам Ивановской, языковой омбудсмен уже в пятый или шестой раз налагает штрафы, однако это не меняет поведение издателя.

«Издательство постоянно платит эти штрафы, но снова продолжает печатать, потому что выгода от продажи, а значит есть спрос, перебивает те мизерные штрафы, которые предусмотрены административным кодексом», — пояснила она в интервью YouTube-проекту «Это никто не будет смотреть».

В середине декабря 2025 года Ивановская обратилась в Кабинет министров с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. По ее словам, действующие санкции не соизмеримы с экономической выгодой для бизнеса и не стимулируют соблюдение языковых норм.

Сейчас за первое нарушение языкового законодательства предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 грн, за повторное — от 8500 до 11 900 грн.

