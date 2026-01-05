АЗС сплатили рекордні податки та підвищили зарплати – Гетманцев озвучив річні показники

Податкові надходження від АЗС зросли до 12,5 млрд грн.

За 11 місяців 2025 року мережі АЗС сплатили до державного бюджету 12,5 млрд грн податків, що на 1,8 млрд грн або 17,1% більше, ніж у аналогічний період 2024 року. Зростання торкнулося всіх ключових податків, зокрема податку на прибуток, який виріс на 28,6%, значною мірою завдяки запровадженню авансових платежів, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 грудня 2025 року понад 5 тисяч АЗС перерахували авансом 3 млрд грн податку на прибуток та 0,15 млрд грн ПДФО. Податкова ефективність також зросла: ПДВ збільшився з 0,95% до 1,12%, податок на прибуток — з 0,3% до 0,4%.

Покращилися й показники зарплат: середня оплата праці в галузі становить 24,4 тис. грн, що на 15,5% більше, ніж у минулому році. Водночас окремі мережі залишаються у зоні ризику.

Попри зменшення фізичних обсягів реалізації пального, надходження через РРО зросли на 4,3%, що свідчить про посилену фіскалізацію ринку.

Депутат відзначив, що ринок пального 2025 року суттєво відрізняється від ринку 2021 року та є прикладом ефективності послідовних системних заходів. Водночас нелегальні АЗС та дисбаланси в оплаті праці залишаються викликами, що потребують уваги контролюючих органів.

