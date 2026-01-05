  1. В Украине

АЗС уплатили рекордные налоги и повысили зарплаты – Гетманцев озвучил годовые показатели

18:18, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговые поступления от АЗС выросли до 12,5 млрд грн.
АЗС уплатили рекордные налоги и повысили зарплаты – Гетманцев озвучил годовые показатели
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За 11 месяцев 2025 года сети АЗС уплатили в государственный бюджет 12,5 млрд грн налогов, что на 1,8 млрд грн или 17,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост коснулся всех ключевых налогов, в частности налога на прибыль, который вырос на 28,6%, в значительной степени благодаря введению авансовых платежей, рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 декабря 2025 года более 5 тысяч АЗС перечислили авансом 3 млрд грн налога на прибыль и 0,15 млрд грн НДФЛ. Налоговая эффективность также выросла: НДС увеличился с 0,95% до 1,12%, налог на прибыль — с 0,3% до 0,4%.

Улучшились и показатели зарплат: средняя оплата труда в отрасли составляет 24,4 тыс. грн, что на 15,5% больше, чем в прошлом году. В то же время отдельные сети остаются в зоне риска.

Несмотря на уменьшение физических объемов реализации топлива, поступления через РРО выросли на 4,3%, что свидетельствует об усиленной фискализации рынка.

Депутат отметил, что рынок топлива 2025 года существенно отличается от рынка 2021 года и является примером эффективности последовательных системных мер. В то же время нелегальные АЗС и дисбалансы в оплате труда остаются вызовами, требующими внимания контролирующих органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата налоговая налоги Даниил Гетманцев АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]