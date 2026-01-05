АЗС уплатили рекордные налоги и повысили зарплаты – Гетманцев озвучил годовые показатели

Налоговые поступления от АЗС выросли до 12,5 млрд грн.

За 11 месяцев 2025 года сети АЗС уплатили в государственный бюджет 12,5 млрд грн налогов, что на 1,8 млрд грн или 17,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост коснулся всех ключевых налогов, в частности налога на прибыль, который вырос на 28,6%, в значительной степени благодаря введению авансовых платежей, рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 декабря 2025 года более 5 тысяч АЗС перечислили авансом 3 млрд грн налога на прибыль и 0,15 млрд грн НДФЛ. Налоговая эффективность также выросла: НДС увеличился с 0,95% до 1,12%, налог на прибыль — с 0,3% до 0,4%.

Улучшились и показатели зарплат: средняя оплата труда в отрасли составляет 24,4 тыс. грн, что на 15,5% больше, чем в прошлом году. В то же время отдельные сети остаются в зоне риска.

Несмотря на уменьшение физических объемов реализации топлива, поступления через РРО выросли на 4,3%, что свидетельствует об усиленной фискализации рынка.

Депутат отметил, что рынок топлива 2025 года существенно отличается от рынка 2021 года и является примером эффективности последовательных системных мер. В то же время нелегальные АЗС и дисбалансы в оплате труда остаются вызовами, требующими внимания контролирующих органов.

