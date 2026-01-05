Військовому, засудженому на 5 років, скасували вирок за СЗЧ: апеляція вказала на відсутність адвоката та психічний розлад чоловіка

Суд першої інстанції розглянув справу без захисника, попри висновок судово-психіатричної експертизи.

Запорізький апеляційний суд скасував обвинувальний вирок щодо військовослужбовця, засудженого до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової служби.

Підставою стало істотне порушення права на захист: справу в суді першої інстанції розглянули без участі адвоката, хоча судово-психіатрична експертиза встановила у обвинуваченого психічний розлад, що унеможливлював його повноцінну самостійну участь у процесі. Кримінальне провадження направлено на новий розгляд.

Обставини справи №336/3491/25

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя 27 червня 2025 року визнав військовослужбовця винуватим за ч. 5 ст. 407 КК України та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, старший солдат, призначений у квітні 2023 року на посаду в самохідному артилерійському підрозділі, не повернувся на службу з лікувального закладу та понад півтора року — до березня 2025-го — не повідомляв командування про своє місцезнаходження. Лише у березні 2025 року він самостійно з’явився до органу досудового розслідування.

Суд першої інстанції розглянув провадження у спрощеному порядку — без дослідження доказів і без участі захисника, виходячи з того, що обставини не оспорювалися.

Водночас у матеріалах справи вже на момент розгляду містився висновок судово-психіатричної експертизи, який встановив у обвинуваченого психічний розлад у формі пролонгованої депресивної реакції та розладу адаптації.

Крім того, було підтверджено, що він раніше лікувався у психіатричній лікарні та у 2024 році здійснив спробу суїциду.

За висновком військово-лікарської комісії чоловік був визнаний придатним до служби лише в обмеженому переліку підрозділів забезпечення, а не до виконання бойових завдань.

Захист у апеляційній скарзі наполягав, що за таких обставин участь адвоката була обов’язковою, а сам обвинувачений не міг повною мірою усвідомлювати наслідки обраної процедури розгляду та визнання вини.

Окремо адвокат зазначав, що військовослужбовець фактично не був прийнятий жодним підрозділом через стан здоров’я, що і стало причиною його неповернення до служби.

Позиція апеляційного суду

Колегія суддів Запорізького апеляційного суду погодилася з доводами захисту та дійшла висновку про безумовну необхідність скасування вироку.

Суд наголосив: відповідно до КПК України, якщо кримінальне провадження здійснюється за відсутності захисника у випадках, коли його участь є обов’язковою, таке порушення є істотним і тягне за собою скасування судового рішення незалежно від інших обставин.

Наявність у обвинуваченого психічного розладу, підтверджена експертизою та медичними документами, свідчила про його нездатність повною мірою реалізувати право на захист. У таких випадках суд зобов’язаний забезпечити участь адвоката з моменту встановлення відповідних вад.

Апеляційний суд також звернув увагу, що за таких обставин суд першої інстанції не мав підстав застосовувати спрощений порядок розгляду без дослідження доказів, оскільки обвинувачений не міг усвідомлювати всі процесуальні наслідки такої процедури.

Що вирішила апеляція

Вирок Шевченківського районного суду м. Запоріжжя скасовано. Кримінальне провадження направлено на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду.

Наразі справа починає заново розглядатися в суді першої інстанції.

