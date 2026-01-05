Военному, осужденному на 5 лет, отменили приговор за СЗЧ: апелляция указала на отсутствие адвоката и психическое расстройство мужчины

Суд первой инстанции рассмотрел дело без защитника, несмотря на заключение судебно-психиатрической экспертизы.

Запорожский апелляционный суд отменил обвинительный приговор в отношении военнослужащего, осужденного к 5 годам лишения свободы за самовольное оставление военной службы.

Основанием стало существенное нарушение права на защиту: дело в суде первой инстанции было рассмотрено без участия адвоката, хотя судебно-психиатрическая экспертиза установила у обвиняемого психическое расстройство, которое делало невозможным его полноценное самостоятельное участие в процессе. Уголовное производство направлено на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела №336/3491/25

Шевченковский районный суд города Запорожья 27 июня 2025 года признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, старший солдат, назначенный в апреле 2023 года на должность в самоходном артиллерийском подразделении, не вернулся на службу из лечебного учреждения и более полутора лет — до марта 2025 года — не сообщал командованию о своем местонахождении. Лишь в марте 2025 года он самостоятельно явился в орган досудебного расследования.

Суд первой инстанции рассмотрел производство в упрощенном порядке — без исследования доказательств и без участия защитника, исходя из того, что обстоятельства не оспаривались.

В то же время в материалах дела уже на момент рассмотрения содержалось заключение судебно-психиатрической экспертизы, которое установило у обвиняемого психическое расстройство в форме пролонгированной депрессивной реакции и расстройства адаптации.

Кроме того, было подтверждено, что он ранее лечился в психиатрической больнице и в 2024 году совершил попытку суицида.

По заключению военно-врачебной комиссии мужчина был признан годным к службе лишь в ограниченном перечне подразделений обеспечения, а не к выполнению боевых задач.

Защита в апелляционной жалобе настаивала, что при таких обстоятельствах участие адвоката было обязательным, а сам обвиняемый не мог в полной мере осознавать последствия избранной процедуры рассмотрения и признания вины.

Отдельно адвокат отмечал, что военнослужащий фактически не был принят ни одним подразделением по состоянию здоровья, что и стало причиной его невозвращения к службе.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда согласилась с доводами защиты и пришла к выводу о безусловной необходимости отмены приговора.

Суд подчеркнул: в соответствии с УПК Украины, если уголовное производство осуществляется при отсутствии защитника в случаях, когда его участие является обязательным, такое нарушение является существенным и влечет за собой отмену судебного решения независимо от других обстоятельств.

Наличие у обвиняемого психического расстройства, подтвержденное экспертизой и медицинскими документами, свидетельствовало о его неспособности в полной мере реализовать право на защиту. В таких случаях суд обязан обеспечить участие адвоката с момента установления соответствующих недостатков.

Апелляционный суд также обратил внимание, что при таких обстоятельствах суд первой инстанции не имел оснований применять упрощенный порядок рассмотрения без исследования доказательств, поскольку обвиняемый не мог осознавать все процессуальные последствия такой процедуры.

Что решила апелляция

Приговор Шевченковского районного суда г. Запорожья отменен. Уголовное производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

В настоящее время дело начинает рассматриваться заново в суде первой инстанции.

