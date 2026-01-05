Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу залишили без змін.

Фото: radiosvoboda.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 5 січня, Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення клопотання захисника про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС Роману Насірову, а запобіжний захід у виді тримання під вартою - без змін (справа №761/40713/17). Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

АП ВАКС нагадала, що колишній голова ДФС обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.