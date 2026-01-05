  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову

18:17, 5 січня 2026
Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу залишили без змін.
Фото: radiosvoboda.org
У понеділок, 5 січня, Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення клопотання захисника про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС Роману Насірову, а запобіжний захід у виді тримання під вартою - без змін (справа №761/40713/17). Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

АП ВАКС нагадала, що колишній голова ДФС обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

суд ВАКС Апеляційна палата ВАКС

