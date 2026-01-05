Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения.

Фото: radiosvoboda.org

В понедельник, 5 января, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения ходатайство защитника об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Роману Насирову, а меру пресечения в виде содержания под стражей — без изменений (дело № 761/40713/17). Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и кассационному обжалованию не подлежит.

АП ВАКС напомнила, что бывший глава ГФС обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлёкшее тяжкие последствия).

