  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову

18:17, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ходатайство защитника об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову
Фото: radiosvoboda.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 5 января, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения ходатайство защитника об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Роману Насирову, а меру пресечения в виде содержания под стражей — без изменений (дело № 761/40713/17). Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и кассационному обжалованию не подлежит.

АП ВАКС напомнила, что бывший глава ГФС обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлёкшее тяжкие последствия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]