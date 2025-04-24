ВАКС взял под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова и увеличил размер залога

Суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога.

Фото: cntime.cn.ua

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В четверг, 24 апреля, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Романе Насирове.

Так, суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога. Таким образом, размер залога был увеличен на 13 млн грн.

Суд постановил взять его под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ. Однако впоследствии стало известно, что приказ о мобилизации Насирова был отменен.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

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