Для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания лица в составе Вооруженных Сил Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания в ВСУ – необходимо установить, что воинская часть, в которой служит лицо, переведена на военное положение и выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

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Для приостановления производства по делу на основании пребывания стороны в составе Вооруженных Сил Украины недостаточно самого факта введения военного положения и формального пребывания лица в составе ВСУ. Необходимо установить, что воинская часть, в которой служит лицо, переведена на военное положение и выполняет боевые задачи в зоне боевых действий. На это указал Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда в своем постановлении от 13 марта 2025 года по делу № 904/4027/22.

Обстоятельства дела

На стадии ликвидационной процедуры в деле о банкротстве ООО (должник) местный хозяйственный суд взыскал с учредителя должника в пользу должника сумму, равную сумме непогашенных и признанных судом кредиторских требований, как субсидиарную ответственность. Во время апелляционного производства учредитель должника обратился с ходатайством о приостановлении производства до прекращения его пребывания в составе ВСУ и других военных формирований, созданных в соответствии с законом, переведенных на военное положение. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство на основании п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК.

Предметом кассационного пересмотра в этом деле был вопрос соблюдения апелляционным судом норм материального и процессуального права при вынесении определения о приостановлении апелляционного производства на основании указанной статьи Кодекса.

Оценка Верховного Суда

В Украине действует военное положение, которое неоднократно продлевалось соответствующими указами. Содержание правового режима военного положения, порядок его введения и отмены, правовые основы деятельности органов государственной власти, военного командования, военных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях военного положения, гарантии прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц определены нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК суд обязан приостановить производство по делу в случаях пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе ВСУ или других военных формирований, созданных в соответствии с законом, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению антитеррористической операции.

Для решения вопроса о приостановлении производства по делу хозяйственный суд в каждом случае должен выяснять, чем обусловлена невозможность рассмотрения дела. Согласно содержанию п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК процессуальный закон связывает необходимость приостановления производства с фактом пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе ВСУ, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению антитеррористической операции.

Осуществляя кассационный пересмотр, КХС ВС учел выводы Верховного Суда о том, что для решения вопроса о приостановлении производства недостаточно самого факта введения военного положения и формального пребывания стороны в составе ВСУ, поскольку не каждый структурный элемент ВСУ переведен на военное положение, то есть выполняет боевые задачи в зоне боевых действий. Кроме того, согласно п. 12 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденного Указом Президента от 10.12.2008 № 1153/2008, установление отношений военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оформляется письменными приказами по личному составу.

С учетом изложенного КХС ВС пришел к выводу, что апелляционный суд преждевременно решил приостановить апелляционное производство, поскольку не усматривалось обстоятельств, свидетельствующих о переводе воинской части на военное положение или привлечении к проведению антитеррористической операции в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК. По результатам рассмотрения кассационной жалобы КХС ВС отменил определение апелляционного суда и направил дело в этот суд для продолжения рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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