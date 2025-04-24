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Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США на этой неделе не будет финализировано, — Сергей Марченко

21:06, 24 апреля 2025
Сергей Марченко подчеркнул, что соглашение не будет окончательно оформлено на этой неделе.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США на этой неделе не будет финализировано, — Сергей Марченко
Фото: epravda.com.ua
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Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что на этой неделе соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США завершено не будет. Об этом он сказал по итогам переговоров, которые состоялись 24 апреля, передает Sky News.

Однако, как пишет издание, Сергей Марченко заявил, что во время сегодняшних переговоров двум странам удалось достичь прогресса в заключении соглашения.

Напомним, 18 апреля стало известно о подписании Меморандума между США и Украиной. Согласно ему, до 26 апреля должен быть представлен отчет переговорных групп о прогрессе в заключении самого соглашения. Однако меморандум не означает, что соглашение будет подписано именно 26 апреля или раньше, хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «соглашение будет подписано в четверг».

Добавим, Денис Шмыгаль заявлял, что отчет о прогрессе по соглашению о полезных ископаемых будет до 26 апреля.

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США Украина

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