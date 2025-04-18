Кабмин опубликовал текст Меморандума относительно соглашения о полезных ископаемых с США

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

Фото: East news

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина и США подписали меморандум относительно соглашения о полезных ископаемых.

18 апреля Правительство опубликовало текст меморандума относительно соглашения о полезных ископаемых, который накануне подписали украинская и американская делегации.

Соглашение будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Как свидетельствует текст меморандума, США и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Кроме того, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе по соглашению с США о полезных ископаемых: «Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде».

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