Украина и США подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых

Меморандум является свидетельством намерений финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обеим сторонам, – Свириденко.

Фото: Facebook / Юлия Свириденко

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Украина и США сделали шаг к подписанию двустороннего Соглашения об экономическом партнерстве. Стороны официально подписали Меморандум, сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», - отметила она.

Под документом поставили подписи Юлия Свириденко в Киеве и министр финансов США Скотт Бессент в Вашингтоне.

По словам министра, будущее соглашение будет открывать возможности для масштабных инвестиций, модернизации инфраструктуры и развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Одним из ключевых элементов сотрудничества станет создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Свириденко добавила, что впереди - финализация текста Соглашения, его подписание и дальнейшая ратификация парламентами Украины и США.

«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину», - подчеркнула она.

Министр также поблагодарила технические команды обеих сторон за профессиональную, конструктивную и оперативную работу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе по соглашению с США о полезных ископаемых: «Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде».

Фото: Facebook / Юлия Свириденко

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