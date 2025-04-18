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Эммануэль Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

08:31, 18 апреля 2025
Президент Франции Макрон заявил, что следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе в Лондоне.
Эммануэль Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что новый этап переговоров по прекращению огня и достижению устойчивого мира в Украине пройдет на следующей неделе в Лондоне.

Он назвал 17 апреля днем дипломатической мобилизации и подчеркнул, что участники переговоров в Париже, в том числе представители всех стран, едины в стремлении к миру и с самого начала поддерживали желание президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну в Украине.

Макрон отметил, что "это демонстрирует сильную европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами".

"Сегодня мы приняли участие в позитивной и конструктивной дискуссии о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего, длительного мира. Я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским до и после встреч, чтобы обеспечить координацию. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне", — рассказал Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Он также поблагодарил украинскую и американскую делегации, в состав которых вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Напоминаем, что во Франции завершилась встреча Макрона, Рубио и Уиткоффа — детали встречи рассказали в Елисейском дворце.

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Украина война Франция Эмманюэль Макрон переговоры

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