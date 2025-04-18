США хотят завершения войны – Лавров и Рубио провели телефонный разговор

США представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира, – Рубио.

Фото: Zakon.kz

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Согласно сообщению российской стороны, Рубио проинформировал Лаврова о контактах американской делегации в Париже с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. В МИД России отметили, что эти встречи проходили в контексте консультаций между Вашингтоном и Москвой, в частности после недавнего разговора Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Также в МИД РФ сообщили, что Лавров в очередной раз озвучил позицию России относительно так называемого «устранения первопричин украинского кризиса».

Российская сторона заявила, что стороны договорились поддерживать оперативную связь - учитывая предстоящие встречи США и европейских партнеров с украинской делегацией.

В свою очередь, Госдепартамент США сообщил, что Рубио передал Лаврову ту же позицию, которую США озвучили в Париже украинской стороне и европейским союзникам: «президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира».

«Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения», - отметило американское внешнеполитическое ведомство.

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