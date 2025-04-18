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США хочуть завершення війни – Лавров та Рубіо провели телефонну розмову

08:23, 18 квітня 2025
США представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру, – Рубіо.
США хочуть завершення війни – Лавров та Рубіо провели телефонну розмову
Фото: Zakon.kz
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві РФ.

Згідно з повідомленням російської сторони, Рубіо поінформував Лаврова про контакти американської делегації в Парижі з представниками України, Франції та низки інших європейських країн. У МЗС Росії зазначили, що ці зустрічі проходили в контексті консультацій між Вашингтоном і Москвою, зокрема після недавньої розмови Путіна з посланцем президента США Стівом Віткоффом.

Також у МЗС РФ повідомили, що Лавров у черговий раз озвучив позицію Росії щодо так званого «усунення першопричин української кризи».

Російська сторона заявила, що сторони домовилися підтримувати оперативний зв’язок — з огляду на майбутні зустрічі США та європейських партнерів із українською делегацією.

У свою чергу, Держдепартамент США повідомив, що Рубіо передав Лаврову ту саму позицію, яку США озвучили в Парижі українській стороні та європейським союзникам: «президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру».

«Позитивне сприйняття американської пропозиції у Парижі показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди», – зазначило американське зовнішньополітичне відомство.

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США росія війна Рубіо

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