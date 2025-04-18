Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА

Олексій Харченко очолив Луганську ОДА, Олег Григоров — Сумську.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій. Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Луганську обласну державну адміністрацію очолив Олексій Харченко — відповідне призначення оформлено указом №244/2025. Попередній очільник Артем Лисогор звільнений указом №241/2025.

До цього Харченко очолював Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію, на цю посаду він був призначений 30 вересня 2024 року.

Керівником Сумської ОДА став Олег Григоров — указ №245/2025. Його попередник Володимир Артюх звільнений указом №242/2025.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.