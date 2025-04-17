Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання Росії зброї від Китаю

Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає зброю РФ — зокрема, порох й артилерію.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання китайської зброї до Росії.

Напередодні Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», - сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

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