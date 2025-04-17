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Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання Росії зброї від Китаю

21:52, 17 квітня 2025
Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає зброю РФ — зокрема, порох й артилерію.
Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання Росії зброї від Китаю
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання китайської зброї до Росії.

Напередодні Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», - сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

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США рф зброя Дональд Трамп війна Китай

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