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ВРП розглянула питання звільнення судді Олега Дзюби та залишила подання ВККС без розгляду

20:03, 7 липня 2026
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ВРП залишила без розгляду подання ВККС про звільнення судді Олега Дзюби з Господарського суду Харківської області.
ВРП розглянула питання звільнення судді Олега Дзюби та залишила подання ВККС без розгляду
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Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо звільнення судді Господарського суду Харківської області Олега Дзюби. 

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Подання ВККС про звільнення Олега Дзюби

16 грудня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України після проведення кваліфікаційного оцінювання визнала Олега Дзюбу таким, що не відповідає займаній посаді, і внесла подання до Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади судді Господарського суду Харківської області (рішення № 234/ко-24).

Чому ВККС дійшла такого висновку

Основною причиною стала недостатня сукупна оцінка за критеріями доброчесності, професійної етики та компетентності. Олег Дзюба набрав лише 671,875 бала — це трохи більше мінімально необхідних 67%. Зокрема, низький результат показало практичне завдання (63,25 бала).

Значну роль відіграли питання доброчесності. Громадська рада доброчесності надала негативний висновок, у якому вказала на неодноразові неточності та помилки в деклараціях судді за різні роки. Зокрема, йшлося про незадекларовану або неправильно вказану земельну ділянку площею 983 м², а також про квартиру дружини. Крім того, Комісію непокоїли обставини набуття права власності на кілька квартир та заниження їх вартості під час продажу.

Додаткові питання виникли через неодноразові поїздки Олега Дзюби до Росії у 2014–2015 роках. Суддя надав пояснення щодо всіх зауважень, але вони не переконали Комісію в повній відповідності критеріям доброчесності та професійної етики. 

Оскарження рішення ВККС

Не погодившись із діями Комісії щодо проведення 16 грудня 2024 року пленарного засідання та з прийнятим рішенням № 234/ко-24 Дзюба звернувся з позовом до Верховного Суду. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням від 9 березня 2026 року позов задовольнив. Визнав протиправними дії Комісії щодо продовження кваліфікаційного оцінювання судді Господарського суду Харківської області Дзюби. Визнав протиправним і скасував рішення ВККС від 16 грудня 2024 року № 234/ко-24 про визнання судді Господарського суду Харківської області  таким, що не відповідає займаній посаді, та внесення подання до ВРП про  звільнення судді Господарського суду Харківської області  з посади.

11 червня 2026 року Велика Палата Верховного Суду залишила рішення від 9 березня 2026 року без змін.

Рішення ВРП

Під час засідання члени ВРП заслухали доповідача та враховуючи рішення Верховного Суду вирішили залишити подання ВККС без розгляду.

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ВККС правосуддя ВРП

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