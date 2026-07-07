Понад €350 млн на житлові програми: що зміниться для ВПО, ветеранів і власників зруйнованого житла

Кошти спрямують на відновлення житла, розвиток соціального орендного фонду, компенсації за зруйновані оселі, підтримку внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.

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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську було досягнуто низки домовленостей у житловому секторі на загальну суму 351 млн євро.

Фінансування передбачає реалізацію проєктів із відновлення житла, розвитку соціальних житлових рішень та підтримки громадян, які втратили свої домівки внаслідок війни.

€100 млн на муніципальне соціальне орендне житло

Однією з ключових домовленостей стало підписання угоди з Європейським інвестиційним банком на 100 млн євро для запуску пілотного проєкту муніципального соціального орендного житла.

Пакет фінансування включає 50 млн євро кредитних коштів ЄІБ та 50 млн євро грантової підтримки Європейського Союзу. Гроші спрямують на створення муніципального житлового фонду, який дозволить громадам надавати доступне орендне житло.

Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами, нижчими за ринкові.

Першочергово таке житло зможуть орендувати:

внутрішньо переміщені особи;

ветерани;

родини загиблих захисників і захисниць України;

вчителі;

лікарі;

працівники критичної інфраструктури.

Наразі триває відбір громад для пілотної фази проєкту. Після кількох етапів оцінювання з 25 претендентів рекомендовано п'ять громад:

Львів;

Житомир;

Миколаїв;

Кременчук;

Кропивницький.

Залучені 100 млн євро є першим етапом реалізації ініціативи, яка входить до ширшого пакета фінансування обсягом 400 млн євро для розвитку системи муніципального соціального житла.

Ще €100 млн на програму «єВідновлення»

Також Україна залучила 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для продовження програми «єВідновлення».

Кошти використають для виплати компенсацій за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів, які дозволяють придбати нове житло замість втраченого.

Нова угода стала продовженням проєкту HOME (Compensation for Destroyed Residential Properties), що передбачає у 2026 році залучення 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та ще 50 млн євро від уряду Італії.

За даними міністерства, у межах двох попередніх кредитних угод на загальну суму 200 млн євро у 2024–2025 роках на програму вже було спрямовано 9,35 млрд грн. Завдяки цьому понад 6,1 тисячі родин придбали нове житло, а понад 15,7 тисячі українців отримали можливість повернутися до власних осель.

Грант понад €11 млн на розвиток системи компенсацій

Окремо підписано грантову угоду з Банком розвитку Ради Європи на 11,075 млн євро для реалізації проєкту технічної допомоги «HOME Розвиток спроможності: Компенсація за знищене житло в Україні».

Фінансування використають для посилення спроможності держави та органів місцевого самоврядування реалізовувати механізм компенсації за житло, зруйноване внаслідок російської агресії, а також для підвищення ефективності використання міжнародної фінансової допомоги.

Із загальної суми 10 млн євро становить грант Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, ще 1,075 млн євро — операційний грант із Фонду солідарності з Україною Банку розвитку Ради Європи.

Проєкт передбачає два напрями підтримки:

посилення роботи місцевих комісій, які ухвалюють рішення щодо компенсацій, зокрема вдосконалення процедур, експертну підтримку та запуск гарячої лінії;

розвиток механізму компенсацій для будівництва індивідуальних житлових будинків на власних земельних ділянках, розроблення типових проєктів і надання технічної та консультаційної підтримки громадам і громадянам.

Очікується, що це дозволить скоротити строки розгляду заяв та підвищити якість надання компенсацій.

Підтримка ВПО з тимчасово окупованих територій

Окремим напрямом стала підтримка внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

У межах програми «єВідновлення. Житло для ВПО з ТОТ» на першому етапі житлові ваучери надаватимуть внутрішньо переміщеним особам, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Підписана заява відкриває можливість залучення додаткового фінансування, що дасть змогу протягом двох років профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів.

Напередодні Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила кредит для України обсягом 80 млн євро на реалізацію цієї програми. Кошти надійдуть двома траншами: перші 40 млн євро Україна очікує отримати у вересні 2026 року, ще 40 млн євро — у 2027 році.

€60 млн на пільгові кредити для ветеранів

Україна також домовилася з Банком розвитку Ради Європи про розширення програми доступного житла для ветеранів.

На її реалізацію банк спрямує 60 млн євро кредитних коштів, що дозволить забезпечити українських захисників і захисниць пільговими житловими кредитами.

Програму реалізовуватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством у справах ветеранів та Міністерством фінансів.

Завдяки залученим коштам і механізму повторного використання повернених кредитних ресурсів планують надати понад 1 500 пільгових житлових кредитів ветеранам. Із них понад 1 100 буде профінансовано безпосередньо за підтримки Банку розвитку Ради Європи, ще понад 450 — за рахунок повторного використання коштів, що надходитимуть від погашення раніше виданих кредитів.

Скористатися програмою зможуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни III групи, які наразі не охоплені механізмом грошової компенсації за постановою Кабінету Міністрів №719.

Умови кредитування передбачають:

строк кредиту до 20 років;

власний внесок — 6% вартості житла;

відсоткову ставку 3% річних протягом перших 10 років;

7% річних протягом наступних 10 років.

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