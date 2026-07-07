  1. В Украине

Более 350 млн евро на жилищные программы: что изменится для ВПЛ, ветеранов и владельцев разрушенного жилья

20:54, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средства будут направлены на восстановление жилья, развитие социального арендного фонда, компенсации за разрушенные дома, поддержку внутренне перемещенных лиц и ветеранов.
Более 350 млн евро на жилищные программы: что изменится для ВПЛ, ветеранов и владельцев разрушенного жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что на Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске был достигнут ряд договоренностей в жилищном секторе на общую сумму 351 млн евро.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Финансирование предусматривает реализацию проектов по восстановлению жилья, развитию социальных жилищных решений и поддержке граждан, лишившихся своих домов в результате войны.

100 млн евро на муниципальное социальное арендное жилье

Одной из ключевых договоренностей стало подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком на 100 млн евро для запуска пилотного проекта муниципального социального арендного жилья.

Пакет финансирования включает 50 млн евро кредитных средств ЕИБ и 50 млн евро грантовой поддержки Европейского Союза. Средства будут направлены на создание муниципального жилищного фонда, который позволит общинам предоставлять доступное арендное жилье.

Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

В первую очередь такое жилье смогут арендовать:

  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны;
  • семьи погибших защитников и защитниц Украины;
  • учителя;
  • врачи;
  • работники критической инфраструктуры.

В настоящее время продолжается отбор общин для пилотной фазы проекта. По итогам нескольких этапов оценки из 25 претендентов были рекомендованы пять общин:

  • Львов;
  • Житомир;
  • Николаев;
  • Кременчуг;
  • Кропивницкий.

Привлеченные 100 млн евро являются первым этапом реализации инициативы, которая входит в более широкий пакет финансирования объемом 400 млн евро для развития системы муниципального социального жилья.

Еще €100 млн на программу «еВосстановление»

Кроме того, Украина привлекла 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для продолжения программы «еВосстановление».

Средства будут использованы для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье в виде жилищных сертификатов, которые позволяют приобрести новое жилье вместо утраченного.

Новое соглашение стало продолжением проекта HOME (Compensation for Destroyed Residential Properties), который предусматривает в 2026 году привлечение 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и ещё 50 млн евро от правительства Италии.

По данным министерства, в рамках двух предыдущих кредитных соглашений на общую сумму 200 млн евро в 2024–2025 годах на программу уже было направлено 9,35 млрд грн. Благодаря этому более 6,1 тысячи семей приобрели новое жилье, а более 15,7 тысячи украинцев получили возможность вернуться в свои дома.

Грант в размере более 11 млн евро на развитие системы компенсаций

Отдельно подписано грантовое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 11,075 млн евро для реализации проекта технической помощи «HOME Развитие потенциала: Компенсация за уничтоженное жилье в Украине».

Эти средства будут направлены на укрепление способности государства и органов местного самоуправления реализовывать механизм компенсации за жилье, разрушенное в результате российской агрессии, а также на повышение эффективности использования международной финансовой помощи.

Из общей суммы 10 млн евро составляет грант Европейского Союза в рамках Ukraine Facility, ещё 1,075 млн евро — операционный грант из Фонда солидарности с Украиной Банка развития Совета Европы.

Проект предусматривает два направления поддержки:

  • усиление работы местных комиссий, принимающих решения о компенсациях, в частности совершенствование процедур, экспертную поддержку и запуск горячей линии;
  • развитие механизма компенсаций для строительства индивидуальных жилых домов на собственных земельных участках, разработка типовых проектов и оказание технической и консультационной поддержки общинам и гражданам.

Ожидается, что это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений и повысить качество предоставления компенсаций.

Поддержка ВПЛ с временно оккупированных территорий

Отдельным направлением стала поддержка внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

В рамках программы «еВосстановление. Жилье для ВПЛ с ВОТ» на первом этапе жилищные ваучеры будут предоставляться внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Подписанное заявление открывает возможность привлечения дополнительного финансирования, что позволит в течение двух лет профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров.

Накануне Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил кредит для Украины в размере 80 млн евро на реализацию этой программы. Средства поступят двумя траншами: первые 40 млн евро Украина рассчитывает получить в сентябре 2026 года, ещё 40 млн евро — в 2027 году.

60 млн евро на льготные кредиты для ветеранов

Украина также договорилась с Банком развития Совета Европы о расширении программы доступного жилья для ветеранов.

На ее реализацию банк направит 60 млн евро кредитных средств, что позволит обеспечить украинских защитников и защитниц льготными жилищными кредитами.

Программу будет реализовывать Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством по делам ветеранов и Министерством финансов.

Благодаря привлеченным средствам и механизму повторного использования возвращенных кредитных ресурсов планируется предоставить более 1 500 льготных жилищных кредитов ветеранам. Из них более 1 100 будут профинансированы непосредственно при поддержке Банка развития Совета Европы, еще более 450 — за счет повторного использования средств, поступающих от погашения ранее выданных кредитов.

Воспользоваться программой смогут участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны III группы, которые в настоящее время не охвачены механизмом денежной компенсации согласно постановлению Кабинета Министров № 719.

Условия кредитования предусматривают:

  • срок кредита до 20 лет;
  • собственный взнос — 6 % от стоимости жилья;
  • процентная ставка 3 % годовых в течение первых 10 лет;
  • 7 % годовых в течение следующих 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ветераны Украина ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]