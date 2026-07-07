Более 350 млн евро на жилищные программы: что изменится для ВПЛ, ветеранов и владельцев разрушенного жилья

Средства будут направлены на восстановление жилья, развитие социального арендного фонда, компенсации за разрушенные дома, поддержку внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что на Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске был достигнут ряд договоренностей в жилищном секторе на общую сумму 351 млн евро.

Финансирование предусматривает реализацию проектов по восстановлению жилья, развитию социальных жилищных решений и поддержке граждан, лишившихся своих домов в результате войны.

100 млн евро на муниципальное социальное арендное жилье

Одной из ключевых договоренностей стало подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком на 100 млн евро для запуска пилотного проекта муниципального социального арендного жилья.

Пакет финансирования включает 50 млн евро кредитных средств ЕИБ и 50 млн евро грантовой поддержки Европейского Союза. Средства будут направлены на создание муниципального жилищного фонда, который позволит общинам предоставлять доступное арендное жилье.

Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

В первую очередь такое жилье смогут арендовать:

внутренне перемещенные лица;

ветераны;

семьи погибших защитников и защитниц Украины;

учителя;

врачи;

работники критической инфраструктуры.

В настоящее время продолжается отбор общин для пилотной фазы проекта. По итогам нескольких этапов оценки из 25 претендентов были рекомендованы пять общин:

Львов;

Житомир;

Николаев;

Кременчуг;

Кропивницкий.

Привлеченные 100 млн евро являются первым этапом реализации инициативы, которая входит в более широкий пакет финансирования объемом 400 млн евро для развития системы муниципального социального жилья.

Еще €100 млн на программу «еВосстановление»

Кроме того, Украина привлекла 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для продолжения программы «еВосстановление».

Средства будут использованы для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье в виде жилищных сертификатов, которые позволяют приобрести новое жилье вместо утраченного.

Новое соглашение стало продолжением проекта HOME (Compensation for Destroyed Residential Properties), который предусматривает в 2026 году привлечение 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и ещё 50 млн евро от правительства Италии.

По данным министерства, в рамках двух предыдущих кредитных соглашений на общую сумму 200 млн евро в 2024–2025 годах на программу уже было направлено 9,35 млрд грн. Благодаря этому более 6,1 тысячи семей приобрели новое жилье, а более 15,7 тысячи украинцев получили возможность вернуться в свои дома.

Грант в размере более 11 млн евро на развитие системы компенсаций

Отдельно подписано грантовое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 11,075 млн евро для реализации проекта технической помощи «HOME Развитие потенциала: Компенсация за уничтоженное жилье в Украине».

Эти средства будут направлены на укрепление способности государства и органов местного самоуправления реализовывать механизм компенсации за жилье, разрушенное в результате российской агрессии, а также на повышение эффективности использования международной финансовой помощи.

Из общей суммы 10 млн евро составляет грант Европейского Союза в рамках Ukraine Facility, ещё 1,075 млн евро — операционный грант из Фонда солидарности с Украиной Банка развития Совета Европы.

Проект предусматривает два направления поддержки:

усиление работы местных комиссий, принимающих решения о компенсациях, в частности совершенствование процедур, экспертную поддержку и запуск горячей линии;

развитие механизма компенсаций для строительства индивидуальных жилых домов на собственных земельных участках, разработка типовых проектов и оказание технической и консультационной поддержки общинам и гражданам.

Ожидается, что это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений и повысить качество предоставления компенсаций.

Поддержка ВПЛ с временно оккупированных территорий

Отдельным направлением стала поддержка внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

В рамках программы «еВосстановление. Жилье для ВПЛ с ВОТ» на первом этапе жилищные ваучеры будут предоставляться внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Подписанное заявление открывает возможность привлечения дополнительного финансирования, что позволит в течение двух лет профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров.

Накануне Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил кредит для Украины в размере 80 млн евро на реализацию этой программы. Средства поступят двумя траншами: первые 40 млн евро Украина рассчитывает получить в сентябре 2026 года, ещё 40 млн евро — в 2027 году.

60 млн евро на льготные кредиты для ветеранов

Украина также договорилась с Банком развития Совета Европы о расширении программы доступного жилья для ветеранов.

На ее реализацию банк направит 60 млн евро кредитных средств, что позволит обеспечить украинских защитников и защитниц льготными жилищными кредитами.

Программу будет реализовывать Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством по делам ветеранов и Министерством финансов.

Благодаря привлеченным средствам и механизму повторного использования возвращенных кредитных ресурсов планируется предоставить более 1 500 льготных жилищных кредитов ветеранам. Из них более 1 100 будут профинансированы непосредственно при поддержке Банка развития Совета Европы, еще более 450 — за счет повторного использования средств, поступающих от погашения ранее выданных кредитов.

Воспользоваться программой смогут участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны III группы, которые в настоящее время не охвачены механизмом денежной компенсации согласно постановлению Кабинета Министров № 719.

Условия кредитования предусматривают:

срок кредита до 20 лет;

собственный взнос — 6 % от стоимости жилья;

процентная ставка 3 % годовых в течение первых 10 лет;

7 % годовых в течение следующих 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.