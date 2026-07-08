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ГНС бьет тревогу: мошенники рассылают поддельные электронные письма с требованием предоставить документы и объяснения

07:18, 8 июля 2026
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Мошенники массово рассылают сообщения о якобы требуемом предоставлении документов в рамках налогового контроля.
ГНС бьет тревогу: мошенники рассылают поддельные электронные письма с требованием предоставить документы и объяснения
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Государственная налоговая служба сообщила о массовом распространении мошеннических электронных писем, которые злоумышленники маскируют под официальные сообщения ведомства.

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В теме таких сообщений обычно указывается «Требование о предоставлении документов и объяснений в рамках налогового контроля», чтобы побудить получателя открыть письмо или вложенные файлы.

В ГНС подчеркивают, что эти сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они могут содержать вредоносные вложения или опасные ссылки, открытие которых может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам удаленного доступа к устройству.

Для рассылки используются сторонние электронные адреса, в частности [email protected], которые не принадлежат Государственной налоговой службе.

В ведомстве напомнили, что все официальные электронные адреса ГНС имеют домен @tax.gov.ua, а официальный адрес электронной почты службы — [email protected]. Если письмо пришло с другого адреса, это является веским основанием считать его поддельным.

Особую опасность представляют вложения в форматах .pdf, .zip, .rar, а также файлы с расширениями .exe и .scr. Именно через такие файлы чаще всего распространяется вредоносное программное обеспечение, которое обеспечивает посторонним лицам скрытый доступ к компьютеру пользователя.

Для защиты от мошеннических атак ГНС рекомендует соблюдать основные правила кибергигиены:

  • не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам;
  • внимательно проверять адрес электронной почты отправителя;
  • не доверять даже письмам от знакомых контактов без дополнительного подтверждения их подлинности.

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