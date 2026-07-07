После обстрелов тепло будут восстанавливать быстрее: НКРЭКУ приняла новые правила

Регулятор разрешил более эффективно использовать высвободившиеся газовые мощности для запуска резервных источников тепла.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о внесении изменений в постановление от 29 марта 2022 года № 355, которое определяет особенности подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам в условиях военного положения.

Обновленный порядок позволяет быстрее вводить в эксплуатацию резервные котельные и другие источники тепловой энергии в случаях, когда теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции или другие теплогенерирующие объекты повреждены, уничтожены или не могут работать из-за вражеских обстрелов.

Документ определяет механизм использования высвободившейся мощности газораспределительных систем без превышения допустимых параметров газопотребления. Также он устанавливает порядок взаимодействия между военными администрациями, операторами газораспределительных систем, Оператором ГТС, операторами тепловых сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг по подключению.

Кроме того, постановление регламентирует эксплуатацию резервных источников тепловой энергии, их перевод в режим резерва и последующее возобновление работы основных теплогенерирующих объектов.

По словам председателя НКРЭКУ Юрия Власенко, принятое решение позволит более эффективно использовать газовую мощность, которая высвобождается после повреждения энергетических объектов.

«Принятое решение позволяет более эффективно использовать газовые мощности, высвобождающиеся после повреждения энергетических объектов в результате вражеских обстрелов. Вместо того чтобы эти мощности простаивали, их можно оперативно направить на работу резервных котельных и других объектов генерации, которые производят тепло и обеспечивают горячее водоснабжение. Это ещё один важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы и созданию дополнительных условий для успешного прохождения отопительного сезона», — отметил он.

В НКРЭКП подчеркнули, что для потребителей эти изменения означают более быстрое восстановление теплоснабжения после повреждения энергетической инфраструктуры. Использование высвободившейся газовой мощности позволит резервным котельным и другим источникам генерации оперативнее производить тепловую энергию, что будет способствовать повышению устойчивости систем жизнеобеспечения населенных пунктов и минимизации последствий вражеских атак для населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.