  1. В Украине

После обстрелов тепло будут восстанавливать быстрее: НКРЭКУ приняла новые правила

20:32, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регулятор разрешил более эффективно использовать высвободившиеся газовые мощности для запуска резервных источников тепла.
После обстрелов тепло будут восстанавливать быстрее: НКРЭКУ приняла новые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о внесении изменений в постановление от 29 марта 2022 года № 355, которое определяет особенности подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам в условиях военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обновленный порядок позволяет быстрее вводить в эксплуатацию резервные котельные и другие источники тепловой энергии в случаях, когда теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции или другие теплогенерирующие объекты повреждены, уничтожены или не могут работать из-за вражеских обстрелов.

Документ определяет механизм использования высвободившейся мощности газораспределительных систем без превышения допустимых параметров газопотребления. Также он устанавливает порядок взаимодействия между военными администрациями, операторами газораспределительных систем, Оператором ГТС, операторами тепловых сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг по подключению.

Кроме того, постановление регламентирует эксплуатацию резервных источников тепловой энергии, их перевод в режим резерва и последующее возобновление работы основных теплогенерирующих объектов.

По словам председателя НКРЭКУ Юрия Власенко, принятое решение позволит более эффективно использовать газовую мощность, которая высвобождается после повреждения энергетических объектов.

«Принятое решение позволяет более эффективно использовать газовые мощности, высвобождающиеся после повреждения энергетических объектов в результате вражеских обстрелов. Вместо того чтобы эти мощности простаивали, их можно оперативно направить на работу резервных котельных и других объектов генерации, которые производят тепло и обеспечивают горячее водоснабжение. Это ещё один важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы и созданию дополнительных условий для успешного прохождения отопительного сезона», — отметил он.

В НКРЭКП подчеркнули, что для потребителей эти изменения означают более быстрое восстановление теплоснабжения после повреждения энергетической инфраструктуры. Использование высвободившейся газовой мощности позволит резервным котельным и другим источникам генерации оперативнее производить тепловую энергию, что будет способствовать повышению устойчивости систем жизнеобеспечения населенных пунктов и минимизации последствий вражеских атак для населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика электроэнергия отопление

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]