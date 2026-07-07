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НКРЭКУ утвердила новый тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа: он вырастет на 25%

19:27, 7 июля 2026
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Регулятор предварительно согласовал тариф на передачу электроэнергии на уровне 928,45 грн/МВт·ч.
НКРЭКУ утвердила новый тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа: он вырастет на 25%
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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 7 июля одобрила проект тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, который планируется ввести с 1 августа 2026 года.

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Согласно проекту постановления, тариф для пользователей системы передачи, за исключением предприятий «зеленой» электрометаллургии, составит 928,45 грн/МВт·ч без НДС, что на 25% больше по сравнению с действующим уровнем. Для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф предлагается установить на уровне 563,26 грн/МВт·ч.

Документ также предусматривает, что тарифная составляющая за выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии составит 365,19 грн/МВт·ч.

Одобренный проект постановления будет опубликован на сайте НКРЭКП для общественного обсуждения. В то же время его согласовали с оговоркой о необходимости устранения законодательной коллизии.

Председатель НКРЭКП Юрий Власенко во время заседания отметил, что регулятор ожидает решения парламента, которое должно устранить неоднозначную трактовку законодательных норм. После этого Комиссия сможет принять окончательное решение по тарифу.

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