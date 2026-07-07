НКРЕКП схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня: він зросте на 25%

Регулятор попередньо погодив тариф на передачу електроенергії на рівні 928,45 грн/МВт·год.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 7 липня схвалила проєкт тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії, який планують запровадити з 1 серпня 2026 року.

Згідно з проєктом постанови, тариф для користувачів системи передачі, крім підприємств «зеленої» електрометалургії, становитиме 928,45 грн/МВт·год без ПДВ, що на 25% більше порівняно з чинним рівнем. Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф пропонується встановити на рівні 563,26 грн/МВт·год.

Документ також передбачає, що тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії становитиме 365,19 грн/МВт·год.

Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений на сайті НКРЕКП для громадського обговорення. Водночас його погодили із застереженням щодо необхідності усунення законодавчої колізії.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко під час засідання зазначив, що регулятор очікує на рішення парламенту, яке має усунути неоднозначне трактування законодавчих норм. Після цього Комісія зможе ухвалити остаточне рішення щодо тарифу.

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