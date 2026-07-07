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«Україні потрібно більше ракет Patriot»: Володимир Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО Рютте

18:41, 7 липня 2026
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Під час зустрічі в Анкарі Президент України та Генеральний секретар НАТО обговорили захист від балістичних атак, санкції проти РФ і нові оборонні домовленості.
«Україні потрібно більше ракет Patriot»: Володимир Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО Рютте
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Анкарі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив посилення протиповітряної оборони України, зокрема необхідність якнайшвидшого постачання ракет до систем Patriot для захисту від російських балістичних ударів.

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Глава держави подякував Марку Рютте за особисту підтримку України та українського народу, а також поінформував про наслідки останніх російських атак на українські міста й громади.

За словами Володимира Зеленського, ключовим завданням залишається якнайшвидше забезпечення України більшою кількістю ракет для систем Patriot.

«Завтра ми говоритимемо з Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше – знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти Росії», – зазначив Президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили додаткові внески держав-членів НАТО до програми PURL та подальші кроки зі створення Антибалістичної коаліції. Зеленський і Рютте погодилися координувати зусилля для зміцнення можливостей України у протидії балістичним загрозам.

Генеральний секретар НАТО відзначив результати дій українських військових, які завдають значних втрат російській армії та успішно уражають військову й енергетичну інфраструктуру РФ.

За словами Марка Рютте, останніми місяцями Україна демонструє значні успіхи як у нанесенні ударів по об'єктах у глибині території Росії, так і безпосередньо на фронті, що суттєво уповільнило просування російських військ.

Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку спільного виробництва озброєння та поглибленню оборонного співробітництва між Україною та країнами-членами НАТО.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися оперативно взаємодіяти щодо реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час переговорів.

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США НАТО Україна війна Володимир Зеленський Марк Рютте

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