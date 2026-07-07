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«Украине нужно больше ракет Patriot»: Владимир Зеленский провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Рютте

18:41, 7 июля 2026
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В ходе встречи в Анкаре президент Украины и генеральный секретарь НАТО обсудили защиту от баллистических атак, санкции против РФ и новые оборонные договоренности.
«Украине нужно больше ракет Patriot»: Владимир Зеленский провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Рютте
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности необходимость скорейшей поставки ракет для систем Patriot с целью защиты от российских баллистических ударов.

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Глава государства поблагодарил Марка Рютте за личную поддержку Украины и украинского народа, а также проинформировал о последствиях последних российских атак на украинские города и населенные пункты.

По словам Владимира Зеленского, ключевой задачей остается как можно более быстрая поставка Украине большего количества ракет для систем Patriot.

«Завтра мы будем обсуждать с президентом Трампом различные вопросы, в том числе и этот. Сейчас самое важное — найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Конечно, мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нужно больше давления, больше средств противоракетной обороны и больше санкций против России», – отметил Президент.

В ходе встречи стороны также обсудили дополнительные взносы государств-членов НАТО в программу PURL и дальнейшие шаги по созданию Антибаллистической коалиции. Зеленский и Рютте договорились координировать усилия по укреплению возможностей Украины в противодействии баллистическим угрозам.

Генеральный секретарь НАТО отметил результаты действий украинских военных, которые наносят значительные потери российской армии и успешно поражают военную и энергетическую инфраструктуру РФ.

По словам Марка Рютте, в последние месяцы Украина демонстрирует значительные успехи как в нанесении ударов по объектам в глубине территории России, так и непосредственно на фронте, что существенно замедлило продвижение российских войск.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию совместного производства вооружений и углублению оборонного сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

По итогам встречи Владимир Зеленский и Марк Рютте договорились оперативно взаимодействовать по реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.

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США НАТО Украина война Владимир Зеленский Марк Рютте

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