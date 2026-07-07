Після обстрілів тепло повертатимуть швидше: НКРЕКП ухвалила нові правила

Регулятор дозволив ефективніше використовувати вивільнену газову потужність для запуску резервних джерел тепла.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про внесення змін до постанови від 29 березня 2022 року №355, яка визначає особливості приєднання резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем в умовах воєнного стану.

Оновлений порядок дає змогу швидше вводити в експлуатацію резервні котельні та інші джерела теплової енергії у випадках, коли теплоелектроцентралі, теплоелектростанції чи інші теплогенеруючі об'єкти пошкоджені, знищені або не можуть працювати через ворожі обстріли.

Документ визначає механізм використання вивільненої потужності газорозподільних систем без перевищення допустимих параметрів газоспоживання. Також він встановлює порядок взаємодії між військовими адміністраціями, операторами газорозподільних систем, Оператором ГТС, операторами теплових мереж, власниками об'єктів та замовниками послуг із приєднання.

Крім того, постанова регламентує експлуатацію резервних джерел теплової енергії, їх переведення в режим резерву та подальше відновлення роботи основних теплогенеруючих об'єктів.

За словами голови НКРЕКП Юрія Власенка, ухвалене рішення дозволить ефективніше використовувати газову потужність, яка вивільняється після пошкодження енергетичних об'єктів.

«Ухвалене рішення дає змогу ефективніше використовувати газову потужність, яка вивільняється після пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Замість того щоб ця потужність простоювала, її можна оперативно спрямувати на роботу резервних котелень та інших об'єктів генерації, які виробляють тепло та забезпечують гаряче водопостачання. Це ще один важливий крок до підвищення стійкості енергосистеми та створення додаткових умов для успішного проходження опалювального сезону», – зазначив він.

У НКРЕКП наголосили, що для споживачів зміни означають швидше відновлення теплопостачання після пошкодження енергетичної інфраструктури. Використання вивільненої газової потужності дозволить резервним котельням та іншим джерелам генерації оперативніше виробляти теплову енергію, що сприятиме підвищенню стійкості систем життєзабезпечення громад і мінімізації наслідків ворожих атак для населення.

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