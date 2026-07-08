ДПС б'є на сполох: шахраї розсилають фальшиві електронні листи про надання документів та пояснень

Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито вимогу надати документи в межах податкового контролю.

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Державна податкова служба повідомила про масове розповсюдження шахрайських електронних листів, які зловмисники маскують під офіційні повідомлення відомства.

У темі таких повідомлень зазвичай зазначається «Вимога про надання документів та пояснень у межах податкового контролю», щоб спонукати отримувача відкрити лист або вкладені файли.

У ДПС наголошують, що ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони можуть містити шкідливі вкладення або небезпечні посилання, відкриття яких здатне призвести до зараження комп'ютера та надання зловмисникам віддаленого доступу до пристрою.

Для розсилки використовуються сторонні електронні адреси, зокрема [email protected], які не належать Державній податковій службі.

У відомстві нагадали, що всі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а офіційною адресою електронної пошти служби є [email protected]. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це є вагомою підставою вважати його підробленим.

Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe і .scr. Саме через такі файли найчастіше поширюється шкідливе програмне забезпечення, яке забезпечує стороннім особам прихований доступ до комп'ютера користувача.

Для захисту від шахрайських атак ДПС рекомендує дотримуватися базових правил кібергігієни:

не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями;

уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника;

не довіряти навіть листам від знайомих контактів без додаткового підтвердження їхньої справжності.

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