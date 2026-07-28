ТЦК сам вирішив, що виплати 15 млн грн не буде, і повернув документи вдові військового: суд визнав це незаконним

Після смерті військового ТЦК повернув документи його дружині, не передавши їх на розгляд Міністерства оборони.

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Тернопільський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не має повноважень самостійно припиняти розгляд документів на призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168. Його обов’язок полягає у підготовці висновку — як позитивного, так і негативного — та направленні документів до Міністерства оборони України, яке й ухвалює остаточне рішення про призначення або відмову у призначенні виплати.

Обставини справи

До суду звернулася вдова військовослужбовця, яка оскаржила дії обласного ТЦК та СП щодо ненаправлення до Міністерства оборони документів для розгляду питання про призначення одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю її чоловіка.

Штаб-сержант проходив військову службу за контрактом та помер у грудні 2022 року. Військово-лікарська комісія встановила, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, а захворювання, яке призвело до смерті, пов’язане із захистом Батьківщини. Після цього дружина військовослужбовця звернулася із заявою про призначення одноразової грошової допомоги за постановою Кабінету Міністрів №168.

Спочатку ТЦК не прийняв і не направив її документи, через що жінка вже зверталася до суду. Попереднім рішенням Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав територіальний центр прийняти заяву, оформити документи та передати їх за належністю. Після виконання цього рішення документи були направлені до обласного ТЦК та СП, однак той повернув їх без подальшого опрацювання.

Відповідач зазначив, що військовослужбовець помер унаслідок захворювання, а не поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини. На цій підставі обласний ТЦК дійшов висновку, що питання про виплату має вирішуватися відповідно до статті 16 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядку №975, а не в порядку, передбаченому постановою №168, і повернув документи без направлення до Міністерства оборони України.

Що зазначив суд

Суд детально проаналізував порядок оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, визначений наказом Міністерства оборони №45.

Суд звернув увагу, що після отримання заяви районний ТЦК лише приймає документи та передає їх до обласного ТЦК. Обласний ТЦК перевіряє документи, складає висновок і доповідь та разом із пакетом документів направляє їх до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Після цього документи проходять опрацювання у структурних підрозділах Міністерства оборони та Генерального штабу і виносяться на розгляд Комісії Міністерства оборони, яка приймає рішення про призначення, відмову у призначенні або повернення документів на доопрацювання.

Суд у справі 500/1429/26 наголосив, що законодавство покладає на обласний ТЦК лише обов’язок оформити документи та підготувати висновок щодо наявності або відсутності підстав для виплати допомоги. При цьому такий висновок може бути як позитивним, так і негативним.

Водночас саме Міністерство оборони України як головний розпорядник бюджетних коштів уповноважене приймати остаточне рішення про призначення, відмову у призначенні або повернення документів на доопрацювання. Саме цей орган визначає, чи є підстави для призначення одноразової грошової допомоги та який її вид і розмір підлягає виплаті.

Суд: ТЦК перебрав на себе повноваження Міноборони

Суд зазначив, що, повернувши документи заявниці без оформлення висновку та без їх направлення до Міністерства оборони, обласний ТЦК фактично сам дійшов висновку про відсутність підстав для виплати допомоги за постановою №168 і не передав документи до уповноваженого органу для прийняття остаточного рішення.

Таким чином, відповідач, не маючи відповідної компетенції, фактично перебрав на себе функції Комісії Міністерства оборони та головного розпорядника бюджетних коштів щодо прийняття рішення про призначення чи відмову у призначенні одноразової грошової допомоги.

При цьому суд звернув увагу, що аналогічну правову позицію вже висловив Верховний Суд, зокрема у постановах від 2 жовтня 2024 року у справі №160/22400/23 та від 11 вересня 2025 року у справі №380/12477/23.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов.

Він визнав протиправними дії обласного ТЦК та СП щодо неоформлення та ненаправлення висновку разом із документами до Міністерства оборони України.

Також суд зобов’язав відповідача скласти висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги (має право чи не має права) та направити його разом із документами до Міністерства оборони України для ухвалення рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168.

Водночас суд не вирішував питання про наявність чи відсутність у позивачки права на отримання одноразової грошової допомоги за постановою №168. Суд лише констатував, що це питання належить до виключної компетенції Міністерства оборони України, а не обласного ТЦК та СП.

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