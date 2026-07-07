ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

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Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи Хозяйственного суда Харьковской области Олега Дзюбы.

Представление ВККС об увольнении Олега Дзюбы

16 декабря 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины после проведения квалификационной оценки признала Олега Дзюбу несоответствующим занимаемой должности и внесла представление в Высший совет правосудия об его увольнении с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области (решение № 234/ко-24).

Почему ВККС пришла к такому выводу

Основной причиной стала недостаточная совокупная оценка по критериям добропорядочности, профессиональной этики и компетентности. Олег Дзюба набрал лишь 671,875 балла — это чуть больше минимально необходимых 67%. В частности, низкий результат показало практическое задание (63,25 балла).

Значительную роль сыграли вопросы добропорядочности. Общественный совет по добропорядочности дал отрицательное заключение, в котором указал на неоднократные неточности и ошибки в декларациях судьи за разные годы. В частности, речь шла о незадекларированном или неправильно указанном земельном участке площадью 983 м², а также о квартире супруги. Кроме того, Комиссию беспокоили обстоятельства приобретения права собственности на несколько квартир и занижение их стоимости при продаже.

Дополнительные вопросы возникли из-за неоднократных поездок Олега Дзюбы в Россию в 2014–2015 годах. Судья предоставил объяснения по всем замечаниям, но они не убедили Комиссию в полном соответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Обжалование решения ВККС

Не согласившись с действиями Комиссии по проведению 16 декабря 2024 года пленарного заседания и с принятым решением № 234/ко-24, Дзюба подал иск в Верховный Суд. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решением от 9 марта 2026 года удовлетворил иск. Признал противоправными действия Комиссии по продолжению квалификационной оценки судьи Хозяйственного суда Харьковской области Дзюбы. Признал противоправным и отменил решение ВККС от 16 декабря 2024 года № 234/ко-24 о признании судьи Хозяйственного суда Харьковской области несоответствующим занимаемой должности и внесении представления в ВРП об увольнении судьи Хозяйственного суда Харьковской области с должности.

11 июня 2026 года Большая Палата Верховного Суда оставила решение от 9 марта 2026 года без изменений.

Решение ВСП

В ходе заседания члены ВСП заслушали докладчика и, учитывая решение Верховного Суда, решили оставить представление ВККС без рассмотрения.

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