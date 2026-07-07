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ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

20:03, 7 июля 2026
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ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.
ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения
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Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи Хозяйственного суда Харьковской области Олега Дзюбы.

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Представление ВККС об увольнении Олега Дзюбы

16 декабря 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины после проведения квалификационной оценки признала Олега Дзюбу несоответствующим занимаемой должности и внесла представление в Высший совет правосудия об его увольнении с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области (решение № 234/ко-24).

Почему ВККС пришла к такому выводу

Основной причиной стала недостаточная совокупная оценка по критериям добропорядочности, профессиональной этики и компетентности. Олег Дзюба набрал лишь 671,875 балла — это чуть больше минимально необходимых 67%. В частности, низкий результат показало практическое задание (63,25 балла).

Значительную роль сыграли вопросы добропорядочности. Общественный совет по добропорядочности дал отрицательное заключение, в котором указал на неоднократные неточности и ошибки в декларациях судьи за разные годы. В частности, речь шла о незадекларированном или неправильно указанном земельном участке площадью 983 м², а также о квартире супруги. Кроме того, Комиссию беспокоили обстоятельства приобретения права собственности на несколько квартир и занижение их стоимости при продаже.

Дополнительные вопросы возникли из-за неоднократных поездок Олега Дзюбы в Россию в 2014–2015 годах. Судья предоставил объяснения по всем замечаниям, но они не убедили Комиссию в полном соответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Обжалование решения ВККС

Не согласившись с действиями Комиссии по проведению 16 декабря 2024 года пленарного заседания и с принятым решением № 234/ко-24, Дзюба подал иск в Верховный Суд. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решением от 9 марта 2026 года удовлетворил иск. Признал противоправными действия Комиссии по продолжению квалификационной оценки судьи Хозяйственного суда Харьковской области Дзюбы. Признал противоправным и отменил решение ВККС от 16 декабря 2024 года № 234/ко-24 о признании судьи Хозяйственного суда Харьковской области несоответствующим занимаемой должности и внесении представления в ВРП об увольнении судьи Хозяйственного суда Харьковской области с должности.

11 июня 2026 года Большая Палата Верховного Суда оставила решение от 9 марта 2026 года без изменений.

Решение ВСП

В ходе заседания члены ВСП заслушали докладчика и, учитывая решение Верховного Суда, решили оставить представление ВККС без рассмотрения.

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ВККС правосудие ВСП

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Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

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