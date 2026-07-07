Європу накрила аномальна спека: куди поїхати влітку на відпочинок без палючого сонця

Багато туристів опинилися перед дилемою, адже традиційний відпочинок на півдні перетворився на виснажливе виживання у спеку.

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Європу цього літа знову охопила екстремальна спека, яка ускладнює подорожі туристів. Рекордно високі температури зафіксували у Франції та Іспанії, де через дію так званого "теплового купола" перебування на відкритому повітрі стало небезпечним для здоров'я.

На цьому тлі багато мандрівників відмовляються від традиційного відпочинку на півдні Європи. Але, як зазначає експерт з туризму, що на континенті залишаються місця зі свіжим та комфортним мікрокліматом.

Першим у списку стали Шотландські острови, зокрема Шетландський архіпелаг. Завдяки розташуванню поблизу Полярного кола тут у середині літа зберігається прохолодна погода, а туристи можуть спостерігати майже білі ночі.

Ще одним варіантом експерт назвав місто Таріфа на півдні Іспанії. Попри близькість до спекотної Андалусії, завдяки постійним вітрам із Атлантичного океану температура повітря тут зазвичай на 4–5 градусів нижча, ніж у Малазі чи Альмерії.

Третім рекомендованим напрямком стали Піренеї, що простягаються між Францією та Іспанією. Гірський рельєф забезпечує більш комфортні температури навіть у розпал літа. Туристам радять прилітати до французького аеропорту Лурд, звідки можна дістатися до гірських селищ потягом або автобусом, а також обирати для відпочинку невеликі спа-курорти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Держпродспоживслужбі пояснили, як діяти українцям у разі, якщо туристична поїздка не відповідала умовам договору і туроператор відмовляється вирішувати проблему. Якщо туроператор або турагент не надав послуги, передбачені договором, і не врегулював ситуацію, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.