Европу накрыла аномальная жара: куда уехать летом на отдых без палящего солнца

Многие туристы оказались перед дилеммой, ведь традиционный отдых на юге превратился в изнурительное выживание в жару.

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Этим летом Европу вновь накрыла экстремальная жара, которая осложняет путешествия туристов. Рекордно высокие температуры зафиксированы во Франции и Испании, где из-за действия так называемого «теплового купола» пребывание на открытом воздухе стало опасным для здоровья.

На этом фоне многие путешественники отказываются от традиционного отдыха на юге Европы. Однако, как отмечает эксперт по туризму, на континенте по-прежнему остаются места с прохладным и комфортным микроклиматом.

Первым в списке оказались Шотландские острова, в частности Шетландский архипелаг. Благодаря расположению недалеко от Полярного круга здесь даже в разгар лета сохраняется прохладная погода, а туристы могут наблюдать почти белые ночи.

Еще одним вариантом эксперт назвал город Тарифа на юге Испании. Несмотря на близость к жаркой Андалусии, благодаря постоянным ветрам с Атлантического океана температура воздуха здесь обычно на 4–5 градусов ниже, чем в Малаге или Альмерии.

Третьим рекомендуемым направлением стали Пиренеи, протянувшиеся между Францией и Испанией. Горный рельеф обеспечивает более комфортную температуру даже в пик лета. Туристам советуют прилетать во французский аэропорт Лурд, откуда можно добраться до горных поселков поездом или автобусом, а также выбирать для отдыха небольшие спа-курорты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Госпродпотребслужбе объяснили, как действовать украинцам, если туристическая поездка не соответствовала условиям договора, а туроператор отказывается решать проблему. Если туроператор или турагент не предоставил услуги, предусмотренные договором, и не урегулировал ситуацию, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.