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Европу накрыла аномальная жара: куда уехать летом на отдых без палящего солнца

21:37, 7 июля 2026
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Многие туристы оказались перед дилеммой, ведь традиционный отдых на юге превратился в изнурительное выживание в жару.
Европу накрыла аномальная жара: куда уехать летом на отдых без палящего солнца
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Этим летом Европу вновь накрыла экстремальная жара, которая осложняет путешествия туристов. Рекордно высокие температуры зафиксированы во Франции и Испании, где из-за действия так называемого «теплового купола» пребывание на открытом воздухе стало опасным для здоровья.

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На этом фоне многие путешественники отказываются от традиционного отдыха на юге Европы. Однако, как отмечает эксперт по туризму, на континенте по-прежнему остаются места с прохладным и комфортным микроклиматом.

Первым в списке оказались Шотландские острова, в частности Шетландский архипелаг. Благодаря расположению недалеко от Полярного круга здесь даже в разгар лета сохраняется прохладная погода, а туристы могут наблюдать почти белые ночи.

Еще одним вариантом эксперт назвал город Тарифа на юге Испании. Несмотря на близость к жаркой Андалусии, благодаря постоянным ветрам с Атлантического океана температура воздуха здесь обычно на 4–5 градусов ниже, чем в Малаге или Альмерии.

Третьим рекомендуемым направлением стали Пиренеи, протянувшиеся между Францией и Испанией. Горный рельеф обеспечивает более комфортную температуру даже в пик лета. Туристам советуют прилетать во французский аэропорт Лурд, откуда можно добраться до горных поселков поездом или автобусом, а также выбирать для отдыха небольшие спа-курорты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Госпродпотребслужбе объяснили, как действовать украинцам, если туристическая поездка не соответствовала условиям договора, а туроператор отказывается решать проблему. Если туроператор или турагент не предоставил услуги, предусмотренные договором, и не урегулировал ситуацию, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

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туризм

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