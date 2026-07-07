Погашение записей в реестре недвижимости: Минюст разъяснил порядок и процедуры

Как погасить «старые» записи о вещных правах и их обременениях, зарегистрированные до 1 января 2023 года.

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Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Министерства юстиции разъяснило, что Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» в ст. 13 устанавливает, что неотъемлемой архивной составной частью Государственного реестра прав являются Реестр прав собственности на недвижимое имущество, Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и Государственный реестр ипотек.

Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденный постановлением КМУ от 26.10.2011 № 1141 (с изменениями), в п. 40 предусматривает, что сведения неотъемлемой архивной составной части ГРВП используются государственным регистратором при проведении государственной регистрации прав для установления наличия (отсутствия) записей о государственной регистрации прав, их обременений, в том числе с целью их переноса в Государственный реестр прав и погашения в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

Вместе с тем нормы ч. 5 ст. 12 Закона устанавливают, что сведения о вещных правах, обременениях вещных прав, содержащиеся в архивной составной части ГРВП, используются как актуальные исключительно в случае, если сведения о праве собственности на соответствующее недвижимое имущество, объект незавершенного строительства не внесены в Государственный реестр прав, а сведения о других вещных правах, отличных от права собственности, и/или обременениях вещных прав не внесены и не прекращены в Государственном реестре прав.

Основания и процедуру погашения записей определяет п. 45 Порядка ведения, а именно:

в случае государственной регистрации прав, регистрация которых проведена до 01.01.2013 в архивной составной части ГРВП, после внесения сведений в Государственный реестр прав государственный регистратор проставляет:

- в Реестре прав собственности на недвижимое имущество отметку о погашении записи об объекте недвижимого имущества, незавершенного строительства.

В случае принадлежности имущества на праве общей собственности проставляется отметка о погашении записи о праве собственности исключительно в отношении лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия;

- в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и/или Государственном реестре ипотек — отметку о погашении записи об обременении вещного права и/или записи об ипотеке.

в случае, когда соответствующая государственная регистрация уже проведена в Государственном реестре прав без проставления отметки:

- во время проведения последующих регистрационных действий в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества;

- в случае отсутствия необходимости проведения регистрационных действий — по заявлению собственника или уполномоченного им лица об исправлении технической ошибки.

Соответствующее заявление может подать также лицо, записи о котором в Реестре прав собственности на недвижимое имущество остались без проставления отметки о погашении, либо его наследники (правопреемники).

Для таких случаев Порядком ведения в п. 8 предусмотрен отдельный тип заявления об исправлении технической ошибки → погашение записей в Реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Для погашения записей на основании отдельного заявления представление дополнительных документов не предусмотрено, однако государственный регистратор должен идентифицировать соответствующий объект недвижимого имущества и установить наличие в Государственном реестре прав записи о праве собственности за лицом, в отношении которого осуществляется погашение записи, либо за другим лицом (в случае подачи заявления предыдущим собственником (его наследником), в отношении которого записи остались непогашенными).

Подать соответствующее заявление можно любому государственному регистратору прав или нотариусу с соблюдением принципа территориальности, в частности, в пределах области по месту нахождения имущества, кроме случаев, определенных приказом МЮУ от 09.06.2023 № 2179/5 (с изменениями).

При этом Законом не предусмотрено взимание административного сбора за погашение записей в Реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Также нормами п. 44 Порядка ведения предусмотрено, что государственная регистрация прекращения иного вещного права, обременения вещного права, записи о которых содержатся в архивной составной части ГРВП и не содержат идентификации субъекта вещного права, обременения вещного права, проводится без переноса таких записей в раздел или специальный раздел Государственного реестра прав путем их погашения в архивной составной части ГРВП.

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