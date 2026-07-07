Погашення записів у реєстрі нерухомості: Мін’юст пояснив порядок і процедури

Як погасити «старі» записи про речові права та їх обтяження, зареєстровані до 1 січня 2023 року.

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Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Міністерства юстиції роз’яснило, що закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у ст.13 встановлює, що невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1141 (зі змінами), у п.40 передбачає, що відомості невід’ємної архівної складової частини ДРРП використовуються державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію прав, їх обтяжень, у тому числі з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та погашення у випадках, передбачених цим Порядком.

Разом з тим, норми ч.5 ст.12 Закону встановлюють, що відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в архівній складовій частині ДРРП використовуються як актуальні виключно в разі, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва не внесені до Державного реєстру прав, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесені та не припинені в Державному реєстрі прав.

Підстави та процедуру погашення записів визначає п.45 Порядку ведення, а саме:

у разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 в архівній складовій ДРРП та після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор проставляє

- у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітку про погашення запису про об’єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва.

У разі належності майна на праві спільної власності проставляється відмітка про погашення запису про право власності виключно щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії;

- в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек відмітку про погашення запису про обтяження речового права та/або запису про іпотеку.

у разі, коли відповідна державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав без проставлення відмітки:

- під час проведення наступних реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна;

- у разі відсутності необхідності проведення реєстраційних дій – за заявою власника або уповноваженої ним особи про виправлення технічної помилки.

Відповідну заяву може подати також особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме майно залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники).

Для таких випадків Порядком ведення у п.8 передбачено окремий тип заяви щодо виправлення технічної помилки → погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Для погашення записів на підставі окремої заяви подання додаткових документів не передбачено, але державний реєстратор повинен ідентифікувати відповідний об’єкт нерухомого майна та встановити наявність в Державному реєстрі прав запису про право власності за особою щодо якої здійснюється погашення запису або за іншою особою (у разі подання заяви попереднім власником (його спадкоємцем) щодо якого записи залишилися непогашеними).

Подати відповідну заяву можна до будь-якого державного реєстратора прав або нотаріуса з дотриманням принципу територіальності, зокрема, в межах області за місцезнаходженням майна, крім випадків визначених наказом МЮУ від 09.06.2023 № 2179/5 (зі змінами).

При цьому, Законом не передбачено справляння адміністративного збору за погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Також у нормах п.44 Порядку ведення передбачено, що державна реєстрація припинення іншого речового права, обтяження речового права, записи про які містяться в архівній складовій ДРРП та не містять ідентифікації суб’єкта речового права, обтяження речового права, проводиться без перенесення таких записів до розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав шляхом погашення в його архівній складовій ДРРП.

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