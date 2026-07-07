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Деякі українці можуть вийти на пенсію на 10 років раніше: хто має таке право

18:28, 7 липня 2026
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Головною умовою для її призначення є наявність необхідного спеціального стажу, набутого саме на посадах і в установах, які передбачені законодавством.
Деякі українці можуть вийти на пенсію на 10 років раніше: хто має таке право
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В Україні окремі категорії громадян можуть оформити пенсію за вислугу років раніше за загальновстановлений пенсійний вік. Для цього необхідно належати до визначеної законом категорії працівників та мати достатній спеціальний стаж.

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Як пояснили у Пенсійному фонді України, пенсія за вислугу років призначається працівникам окремих професій, робота яких через свої особливості може призводити до втрати професійної працездатності ще до досягнення загального пенсійного віку. Основною умовою для її призначення є наявність необхідного спеціального стажу, набутого на посадах і в установах, передбачених законодавством.

Без урахування віку право на таку пенсію мають:

  • артисти за наявності творчого стажу від 20 до 35 років,
  • працівники авіації, педагоги, медики та соціальні працівники,
  • спортсмени зі стажем не менше 25 років, з яких щонайменше шість років — у складі збірної України,
  • військовослужбовці, які відслужили не менше 25 років незалежно від віку, або досягли 45 років і мають не менше 25 років страхового стажу, з яких 12,5 року становить служба.

Після досягнення визначеного законодавством віку пенсію за вислугу років можуть оформити диспетчери повітряного руху, бортпровідники, працівники залізниці та метро, геологи, лісоруби, працівники лісосплаву, механізатори у портах, а також члени екіпажів морського, річкового та рибопромислового флоту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українцям пояснили, який документ підтверджуватиме статус особи з інвалідністю після переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком та чи доведеться змінювати пенсійне посвідчення. 

У Пенсійному фонді зазначають, що з 1 січня 2025 року в Україні діє новий порядок встановлення інвалідності. Відтепер рішення про її встановлення ухвалюють не медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а експертні команди за результатами оцінювання повсякденного функціонування людини.

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