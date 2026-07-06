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Пенсія за віком замість пенсії по інвалідності: чи потрібно отримувати нове посвідчення

13:13, 6 липня 2026
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Після переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком українцям можуть оформити нове пенсійне посвідчення, однак офіційним документом, що підтверджує інвалідність, залишається витяг із рішення експертної команди.
Пенсія за віком замість пенсії по інвалідності: чи потрібно отримувати нове посвідчення
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Українцям пояснили, який документ підтверджуватиме статус особи з інвалідністю після переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком та чи доведеться змінювати пенсійне посвідчення.

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У Пенсійному фонді зазначають, що з 1 січня 2025 року в Україні діє новий порядок встановлення інвалідності. Відтепер рішення про її встановлення ухвалюють не медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а експертні команди за результатами оцінювання повсякденного функціонування людини.

Після проведення оцінювання експертна команда ухвалює та підписує відповідне рішення. Людина отримує витяг із рішення експертної команди та рекомендації, пов'язані з ухваленим рішенням. Ці документи є частиною індивідуальної програми реабілітації та надсилаються електронною поштою або рекомендованим листом протягом п'яти календарних днів.

Водночас пенсійне посвідчення також може підтверджувати статус особи з інвалідністю, однак воно є похідним документом, який оформлюється на підставі документів, що підтверджують право на пенсію або відповідний статус.

Після переходу на пенсію за віком людині можуть оформити нове пенсійне посвідчення. Його можуть видати у паперовій формі, у вигляді платіжної картки або як електронне пенсійне посвідчення.

При цьому незалежно від форми посвідчення в ньому зазначаються група інвалідності, підгрупа (за наявності) та причина інвалідності. Водночас медичний діагноз у пенсійному посвідченні не зазначається.

Таким чином, після переходу на пенсію за віком пенсійне посвідчення можуть замінити, однак офіційним документом, який підтверджує інвалідність, залишається витяг із рішення експертної команди. Пенсійне посвідчення також підтверджує статус людини з інвалідністю, але є похідним документом.

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