Пенсия по возрасту вместо пенсии по инвалидности: нужно ли получать новое удостоверение

После перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту украинцам могут оформить новое пенсионное удостоверение, однако официальным документом, подтверждающим инвалидность, остается выписка из решения экспертной команды.

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Украинцам объяснили, какой документ будет подтверждать статус лица с инвалидностью после перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту и придется ли менять пенсионное удостоверение.

В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 января 2025 года в Украине действует новый порядок установления инвалидности. Теперь решение о ее установлении принимают не медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а экспертные команды по результатам оценки повседневного функционирования человека.

После проведения оценки экспертная команда принимает и подписывает соответствующее решение. Человек получает выписку из решения экспертной команды и рекомендации, связанные с принятым решением. Эти документы являются частью индивидуальной программы реабилитации и направляются по электронной почте либо заказным письмом в течение пяти календарных дней.

В то же время пенсионное удостоверение также может подтверждать статус лица с инвалидностью, однако оно является производным документом, который оформляется на основании документов, подтверждающих право на пенсию или соответствующий статус.

После перехода на пенсию по возрасту человеку могут оформить новое пенсионное удостоверение. Его могут выдать в бумажной форме, в виде платежной карты или как электронное пенсионное удостоверение.

При этом независимо от формы удостоверения в нем указываются группа инвалидности, подгруппа (при наличии) и причина инвалидности. В то же время медицинский диагноз в пенсионном удостоверении не указывается.

Таким образом, после перехода на пенсию по возрасту пенсионное удостоверение могут заменить, однако официальным документом, подтверждающим инвалидность, остается выписка из решения экспертной команды. Пенсионное удостоверение также подтверждает статус человека с инвалидностью, но является производным документом.

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