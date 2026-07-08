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Контракт на 14 або 24 місяці: чи мають військові право на відпустку

08:12, 8 липня 2026
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У ТЦК спростували міф про відсутність відпусток для військових за контрактом на 14 місяців або два роки.
Контракт на 14 або 24 місяці: чи мають військові право на відпустку
Фото: armyinform
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Військовослужбовці, які уклали контракт на 14 або 24 місяці, мають право на відпустки відповідно до законодавства. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, спростувавши поширений міф про нібито відсутність права на відпочинок.

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Які відпустки передбачені законом

У ТЦК нагадали, що право військовослужбовців на відпустки визначене Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зокрема, військові, які проходять службу за контрактом на 14 або 24 місяці, мають право на:

  • щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних діб;
  • додаткову відпустку для учасників бойових дій тривалістю 14 календарних днів;
  • відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів;
  • інші види відпусток, передбачені законодавством.

У Житомирському обласному ТЦК та СП зазначили, що проходження військової служби за контрактом передбачає не лише виконання військового обов'язку, а й соціальні гарантії, встановлені законом.

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