Контракт на 14 или 24 месяца: имеют ли военнослужащие право на отпуск
Военнослужащие, заключившие контракт на 14 или 24 месяца, имеют право на отпуск в соответствии с законодательством. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, опровергнув распространенный миф о якобы отсутствии права на отдых.
Какие отпуска предусмотрены законом
В ТЦК напомнили, что право военнослужащих на отпуска определено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
В частности, военные, проходящие службу по контракту на 14 или 24 месяца, имеют право на:
- ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных суток;
- дополнительный отпуск для участников боевых действий продолжительностью 14 календарных дней;
- отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 календарных дней;
- другие виды отпусков, предусмотренные законодательством.
В Житомирском областном ТЦК и СП отметили, что прохождение военной службы по контракту предусматривает не только выполнение воинского долга, но и социальные гарантии, установленные законом.
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