Контракт на 14 или 24 месяца: имеют ли военнослужащие право на отпуск

В ТЦК опровергли миф об отсутствии отпусков у военнослужащих, заключивших контракт на 14 месяцев или два года.

Фото: armyinform

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Военнослужащие, заключившие контракт на 14 или 24 месяца, имеют право на отпуск в соответствии с законодательством. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, опровергнув распространенный миф о якобы отсутствии права на отдых.

Какие отпуска предусмотрены законом

В ТЦК напомнили, что право военнослужащих на отпуска определено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, военные, проходящие службу по контракту на 14 или 24 месяца, имеют право на:

ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных суток;

дополнительный отпуск для участников боевых действий продолжительностью 14 календарных дней;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 календарных дней;

другие виды отпусков, предусмотренные законодательством.

В Житомирском областном ТЦК и СП отметили, что прохождение военной службы по контракту предусматривает не только выполнение воинского долга, но и социальные гарантии, установленные законом.

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